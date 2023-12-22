Президент «Енергоатома» під час війни оселився в будинку за 7 млн грн (фото)

Офіційною власницею елітної нерухомості є 70-річна теща керівника «Енергоатома»

Теща керівника держпідприємства «Енергоатом» Петра Котіна придбала елітну нерухомість та землю під Києвом під час війни, офіційно не маючи на те власних доходів. І тепер у будинку з басейном на території за майже 7 млн грн оселився сам Петро Котін. Про це йдеться у новому розслідуванні спецпроєкту «Схеми».

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«Схемам» вдалося вирахувати цей будинок за допомогою відкритого публічного акаунту у соцмережі доньки Котіна. Вона регулярно публікує звідти фото та відео.

Офіційна власниця цієї нерухомості – 70-річна теща керівника «Енергоатому». У 2023 році вона придбала будинок загальною площею 288 кв. м та земельну ділянку під ним.

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Це – двоповерховий будинок, що також має вихід до приватного озера, доступ до якого відкритий тільки для жителів котеджного містечка.

І землю, і маєток родичка Котіна придбала у період, відколи її зять очолив «Енергоатом». Але це ще не вся нерухомість. В іншому елітному селі у Київській області у тещі Котіна є земельна ділянка з виходом до води, огороджена парканом. Вона розділена на три ділянки різної квадратури – чотири, вісім та вісімнадцять соток. Сумарно тридцять – тобто це майже третина гектара.

Згідно з договорами купівлі-продажу, які «Схеми» отримали у своє розпорядження, власницею усіх трьох ділянок є теща президента «Енергоатома». Вона придбала їх в один день – 2 березня 2021 року.

Найменша з них коштувала їй 150 тис. грн, а найбільша – 670 тис. Усього за цю нерухомість вона заплатила тоді близько $40 тис., в українській валюті – це понад мільйон гривень.

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Відповідно до договору, найбільша ділянка продавалася одразу з садовим будинком, який також видно за допомогою сервісу Google Earth Pro.

Але потім будівлю знесли і, вочевидь, запланували звести щось більше. З супутника видно окреслений фундамент майбутньої будівлі, поруч із яким – щось схоже на будівельний вагончик.

Ймовірно, початок повномасштабного вторгнення вніс корективи у плани з будівництва, адже з того часу роботи тут не продовжуються.

«Схеми» звернули увагу на вартість придбаних тещею Котіна ділянок. Згідно з оголошеннями на профільних сайтах, сотка землі в тому районі взимку 2021 року коштувала від $2,5 тис. до $5 тисяч. Таким чином, 30 соток землі тоді могли коштувати вдвічі, а то і втричі дорожче: від $75 до 150 тис.

Як вдалось з’ясувати «Схемам», жінка переважно працювала на напівдержавних підприємствах, зокрема, на Запорізькій ТЕС. Загалом з 2000-го по 2009-й рік теща Котіна отримала 79 тисяч гривень зарплати. Зараз вона, ймовірно, отримує пенсійні виплати.

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Бізнесу у 70-річної тещі Котіна журналісти не знайшли, іншого майна, яке можна було б продати – теж.

Її чоловік, тобто тесть Котіна, до виходу на пенсію – у період з 2000-го по 2009-й – отримав 128 тис. грн зарплати.

Дружина Котіна – Наталія – також не мала ні заощаджень, ані заробітної плати, щоб допомогти своїй матері купити все це майно.

У письмовій відповіді на запит журналістів Котін назвав декілька джерел коштів, що дозволило його тещі придбати вищезгадане майно. Зокрема, це, за його словами, заощадження її родини «за понад 50 років трудової діяльності»; готівка, що належить її близьким родичам, які довірили вивезти її з окупованих територій, а також запозичені кошти – із розрахунку на майбутній продаж майна, що нині в окупації.

Петро Котін керує «Енергоатомом» з 2020-го року. І з того часу робота підприємства під його керівництвом нерідко потрапляла до фокусу уваги як правоохоронців, так і журналістів-розслідувачів.