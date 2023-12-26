Народні депутати звернулися до НАБУ через керівника «Енергоатома»

Депутати з фракції «Голос» подали заяви до Національного антикорупційного бюро та Національного агентства з питань запобігання корупції на Котіна

Народні депутати з фракції «Голос» подали заяви до Національного антикорупційного бюро та Національного агентства з питань запобігання корупції на президента НАЕК «Енергоатом» Петра Котіна. Про це повідомив народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк.

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«В основу заяви поклали дані з сюжету «Схем»… але ще і додаткову інформацію, яка не висвітлювалась ще у публічному просторі, але впевнений, буде дуже корисна для наших антикорупційних органів», – написав депутат.

Зазначимо, Петро Котін керує «Енергоатомом» з 2020-го року. І з того часу робота підприємства під його керівництвом нерідко потрапляла до фокуса уваги як правоохоронців, так і журналістів-розслідувачів.

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Нагадаємо, журналісти проєкту «Схеми» від «Радіо Свободи» з’ясували, що 70-річна теща президента державного підприємства «НАЕК Енергоатом» Петра Котіна придбала нерухомість та землю під Києвом під час повномасштабної війни, офіційно не маючи на те власних доходів.

Влітку 2023 року родичка Котіна стала власницею двоповерхового будинку площею майже 300 кв. м. Загалом будинок та земля під ним обійшлись тещі президента «Енергоатома» в 7 млн грн.

До слова, після початку повномасштабного вторгнення Росії Україна повністю відмовилася від постачання з російських запчастин до атомних реакторів. Зараз активно відбувається розвиток технології малих модульних реакторів.