Шольц приєднався до TikTok та дав обіцянку

Створення акаунту пов’язано з політичною кампанією напередодні європейських виборів 9 червня

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц приєднався до платформи TikTok, хоча раніше його уряд висловив занепокоєння щодо безпеки китайського додатка та наказав працівникам міністерств видалити його з робочих пристроїв. Про це повідомляє Politico.

Цей крок пов'язаний з політичною кампанією Шольца напередодні європейських виборів 9 червня та ключових регіональних виборів у східних німецьких землях Бранденбург, Тюрингія та Саксонія у вересні.

«Я не буду танцювати. Обіцяю. #TikTok», – написав канцлер у соцмережі X, анонсуючи цю новину.

Акаунтом Шольца у TikTok та в соцмережах опікується пресслужба уряду. Він заявив у пресрелізі, що «розширює спектр інформації для громадян, які все частіше використовують TikTok, щоб дізнаватися про політику та обговорювати її».

Нагадаємо, раніше Шольц заявив, що низка країн, включно з Україною, обговорює на рівні радників з безпеки, в якій формі може бути досягнута мирна домовленість з Росією. Канцлер Німеччини підкреслив, що мир в Україні можливий у будь-який час – за його словами, для цього Путін мусить «припинити свою варварську кампанію і вивести свої війська».

Як раніше повідомлялося, канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про створення коаліції для надання Україні далекобійної реактивної артилерії західними союзниками. Цю заяву він зробив після зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном та прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.