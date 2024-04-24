Apple звернулася до Telegram з вимогою через Україну

За словами Дурова, Telegram повинен розглядати запити від App Store, щоб залишатися доступним для користувачів

Ще в лютому 2022 року Дуров пропонував обмежити Telegram-канали в Україні та Росії

Компанія Apple звернулася до месенджера Telegram з вимогою заблокувати певні новинні чи пропагандистські канали для користувачів iPhone з українськими SIM-картками. Про це написав засновник Telegram Павло Дуров.

За словами Дурова, ще в лютому 2022 року він пропонував обмежити Telegram-канали в Україні та Росії, бо «їх використовували для воєнної пропаганди». Однак, як зазначив творець Telegram, українські та російські користувачі категорично виступили проти обмежень, «ставлячи в пріоритет свободу доступу до інформації, навіть якщо вона необ’єктивна».

Тому Дуров вирішив дослухати користувачів та наклав обмеження на Telegram-канали.

Дурок каже, Telegram досі блокує облікові записи та ботів, які збирають координати для цільових ударів або публікують особисту інформацію інших людей із закликами до насильства.

Telegram наразі отримує офіційні листи від Apple з вимогами заблокувати деякі новинні й пропагандистські канали для користувачів iPhone з українськими SIM-картками. Дуров зазначає, що «певних змін не уникнути», оскільки Telegram повинен розглядати запити від App Store, щоб залишатися доступним для користувачів.

«Якби це повністю залежало від нас, ми б завжди надавали нашим користувачам те, що вони просять: доступ до інформації та думок без цензури, щоб вони могли приймати власні рішення. Однак це не завжди залежить від нас», – пише Дуров.

До слова, анонімні Telegram-канали стали інструментом Росії для війни у інформаційному полі. Соцмережу, з якої українці найбільше споживають новин, заснував росіянин Павло Дуров. При цьому українське законодавство регулює традиційні ЗМІ і не майже не зачіпає соцмережі.

Також народний депутат Микола Княжицький від «Європейської солідарності» заявив, що ініціює законопроєкт про регулювання в Україні Telegram та подібних до нього платформ поширення ЗМІ.

Як раніше повідомлялося, адміністрація Telegram відмовляється блокувати канали, які розповсюджують російську пропаганду, що може привести до блокування месенджера в Україні.