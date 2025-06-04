У Брюсселі відбувся «Рамштайн»: Зеленський закликав до зміцнення ППО в Україні

Українські делегацію очолює міністр оборони Рустем Умєров

У середу, 4 червня, у Брюсселі стартувало чергове засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Як передає «Главком», трансляцію веде Суспільне.

Українська делегація також прибула до Брюсселя. Її очолює міністр оборони Рустем Умєров. Варто зазначити, що міністр оборони США Піт Геґсет не братиме участі у засіданні. Це раніше підтвердив генеральний секретар НАТО Марк Рютте. За його словами, США будуть представлені на «Рамштайні», але на іншому рівні.

Під час пресконференції генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що країни Альянсу планують збільшити витрати на оборону таким чином, щоб не відмовлятися від підтримки України. «Ми розплануємо нове фінансування таким чином, щоб це не вплинуло на взаємодію Альянсу з Україною, щоб в України було все необхідне для продовження боротьби», – зазначив Рютте.

На початку засідання виступив президент України Володимир Зеленський та закликав партнерів до зміцнення повітряного щита над Україною та до встановлення тривалого миру.

«Ми не повинні дозволити Росії спотворювати реальність або вводити світ в оману. Москву потрібно змусити до дипломатії. Нам потрібне припинення вогню. Нам потрібен справжній мир. Нам потрібна справжня безпека. Ми маємо використати всі доступні засоби, щоб досягти цього: нашу лінію фронту й оборону, наше виробництво й технології, нашу роботу зі створення справжньої архітектури безпеки. Ми маємо бути ефективними у всьому цьому», – заявив президент України.

Президент додав, що дуже важливо, щоб сьогоднішня зустріч у форматі «Рамштайн» «завершилася реальними домовленостями щодо спільного виробництва й інвестування в оборонну промисловість України».

Контактна група з питань оборони України («Рамштайн») – ініціатива, яка була створена для того, щоб оцінювати оборонні потреби України й надавати допомогу. Перша зустріч Контактної групи відбулася 26 квітня 2022 року на авіабазі ВПС США «Рамштайн» у Німеччині. До Контактної групи «Рамштайн» входять приблизно 50 країн, які надають військову допомогу Україні.

Раніше стало відомо, що нове засідання у форматі «Рамштайн» проведуть у штаб-квартирі Північноатлантичного Альянсу. «У середу, 4 червня 2025 року, Велика Британія та Німеччина скликають Контактну групу з питань оборони України в штаб-квартирі НАТО», – йдеться у повідомленні.

Перше засідання у цьому форматі відбулося 26 квітня 2022 року, після початку повномасштабної війни Росії проти України. Його провели на авіабазі НАТО в Німеччині, і саме воно стало стартом для постачання Україні важкого озброєння для протидії агресії РФ.

Відтоді вже відбулося 27 зустрічей у форматі «Рамштайн» за участю України та партнерів. Нагадаємо, що останнє засідання «Рамштайну» відбулося 11 квітня 2025 року. Під час засідання Контактної групи з питань оборони України було оголошено підтримку Києву у розмірі більше ніж €21 млрд.