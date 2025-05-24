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Зеленський присвоїв звання Героя України сімом військовослужбовцям

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Зеленський присвоїв звання Героя України сімом військовослужбовцям
Звання присвоєні за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті України
фото: Офіс президента

Шестеро воїнів отримали високі нагороди посмертно

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України сімом військовим, шістьом із них – посмертно. Відповідні укази опубліковані на сайті глави держави, повідомляє «Главком».

Так, згідно з указом №343/2025 звання Героя України із врученням ордена «Золота Зірка» присвоєно старшому сержанту Андрію Орлівському.

Також посмертно найвищу державну нагороду отримали лейтенант Максим Веприк, молодший лейтенант Назар Кравчук, лейтенант Анатолій Липчей, солдат Павло Лисиця, лейтенант Антон Спіцин, лейтенант Олександр Чухно.

Звання присвоєні за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України, а також самовіддане служіння українському народові.

Раніше президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України голові Служби безпеки Василю Малюку. 

Нагадаємо, Зеленський з нагоди Дня піхоти Збройних сил України зустрівся з воїнами-піхотинцями та рідними загиблих захисників і вручив найвищі державні нагороди. Як передає «Главком», про це повідомляється на сайті Офісу президента.

Глава держави зазначив, що в цій війні за незалежність мільйони людей проявляють себе, сміливість і відданість Україні та українській ідеї.

Також Володимир Зеленський відзначив воїнів Державної прикордонної служби нагородами. Глава держави подякував прикордонникам за їхню службу для захисту України. 

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Теги: солдат Володимир Зеленський звання героя

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