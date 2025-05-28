Дронова підніжка. Зеленський розказав, як Китай підсобив росіянам

Зеленський: Китай просто закрив доступ для Європи і для України в тому числі, для ЄС і для іншої Європи

Глава держави: «Китайський мавік відкритий для «рускіх», і він закритий для українців»

Президент України Володимир Зеленський розкрив деталі, як Китай, за його словами, фактично підтримує Росію у «дронній війні», обмежуючи доступ української сторони до популярних китайських безпілотників «Мавік». Про це глава держави повідомив під час спілкування з журналістами, повідомляє «Главком».

Зеленський наголосив, що через відсутність власного сильного масового виробництва дронів на початку повномасштабного вторгнення, українські військові активно використовували китайські безпілотники. Проте, зараз ситуація змінилася.

«Китайський «Мавік» відкритий для «рускіх», і він закритий для українців», – заявив президент.

Він пояснив, що, хоча Китай формально не постачає дрони Росії, фактичне закриття доступу до них для України та Європи, при збереженні можливості для росіян, є непрямою, але відчутною допомогою агресору.

«Тому коли, наприклад, кажуть, чи допомагає Китай «рускім» – а як оцінити такі кроки? Вони постачають їм? Ні. Вони просто це закрили для Європи і для України в тому числі, для ЄС і для іншої Європи, скажімо так. А для «рускіх» є така можливість», – підкреслив Зеленський.

За словами президента, ситуація ускладнюється тим, що в Росії існують відповідні виробництва, де присутні представники Китаю. Це дозволяє росіянам нарощувати кількість дронів, які щоденно використовуються на полі бою як артилерія.

Зеленський також зазначив, що Україна стикається з проблемою нестачі таких дешевих, але ефективних дронів. Він згадав, що багато українських військових, навіть цілі бригади, намагаються самостійно виробляти подібні «Мавіки», оскільки вони є дуже затребуваними на фронті.

«Я навіть не можу вам сказати, скільки є різних наших людей, які хочуть виробляти «Мавіки». Самі бригади виробляють їх. Прям військові щось роблять», – розповів глава держави.

Зеленський констатував, що, на його думку, у росіян наразі більше таких дронів та напрацювань, включаючи використання оптоволокна, що створює для України виклики на полі бою.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію з «війною дронів» та пояснив, як військові бригади мають діяти з отриманим фінансуванням на закупівлю безпілотних літальних апаратів.