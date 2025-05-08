Президент присвоїв звання Героя України низці військовим. Серед них: Павло Петриченко

Активіст і військовослужбовець 59-ї окремої мотопіхотної бригади Павло Петриченко загинув у боях під Авдіївкою на Донеччині 15 квітня 2024 року – за день до свого 32-річчя

Звання отримали Роберт Бровді, Роберт Пархименко, Розлач Павло та інші військові

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України низці військовим та активістам. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс президента.

Так, «за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові» звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» присвоєно молодшому сержанту Петриченку Павлу Вікторовичу (посмертно).

Столичний активіст, волонтер і військовослужбовець 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Павло Петриченко загинув у боях під Авдіївкою на Донеччині 15 квітня 2024 року – за день до свого 32-річчя.

Павло займався активізмом, зокрема він був учасником Майдану, а також одним із засновників руху «Хто замовив Катю Гандзюк?» та організатором акцій на підтримку Сергія Стерненка. Працював проєктним менеджером у фонді Сергія Притули та очолював штаб його майбутньої партії, про створення якої так і не оголосили через початок повномасштабного вторгнення.

У квітні 2024 року Павло Петриченко створив петицію про заборону доступу до онлайн-казино для військових та обмеження можливості казино використовувати військову символіку у рекламі. Петиція набрала потрібну кількість голосів лише за декілька годин, після чого президент України Володимир Зеленський доручив дослідити та розв’язати це питання.

Також «за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові» звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» присвоєно сержанту Тодору Володимиру Сергійовичу (посмертно).

Так, «за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові» звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» присвоєно старшому солдату Тегзі Анатолію Ярославовичу (посмертно).

Анатолій Тегза народився 5 вересня 1982 року у селі Березово на Хустщині. Із початком повномасштабного вторгнення Анатолій Тегза долучився до «Карпатської Січі» та відправився на фронт. Брав участь у боях за Донбас і Херсонщину, пройшов через бої за Бахмут. За особливі заслуги у захисті державного суверенітету, територіальної цілісності України, бездоганне виконання бойових завдань був нагороджений Золотим Хрестом Головнокомандувача Збройних Сил України.

Свій останній бій Анатолій прийняв 14 липня 2023 року під час штурму ворожих позицій, перед смертю врятувавши побратима та командира суміжного підрозділу.

У Героя залишилися дружина та двоє дітей, батьки, бабуся.

Так, «за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові» звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» присвоєно старшому солдату Кандаурову Олександру Володимировичу (посмертно).

На сайті петицій до президента раніше була зареєстрована петиція щодо надання воїну звання Героя. І хоча вона не встигла набрати достатньої кількості голосів, воїна посмертно нагородили цим званням.

Так, «за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові» звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» присвоєно підполковнику Рощину Сергію Віталійовичу.

Так, «за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові» звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» присвоєно полковнику Розлачу Павлу Івановичу.

фото: пресслужба 80 одшбр

Полковник Павло Розлач очолив 80-ту окрему десантно-штурмову Галицьку бригаду за тиждень до початку її наступу в Курській області.

Кадровий військовий, на війні він – від самого початку, із 2014 року. Тоді отримав поранення в бою під Пісками. У 2015-му очолив батальйон, ставши наймолодшим комбатом у ЗСУ. Його фотографія розміщена в календарі «Кіборги-2015». Привітав українців разом із пʼятим президентом України Петром Порошенком у прямому ефірі з новим 2015 роком.

Повномасштабку зустрів на посаді командира 3-ї батальйонно-тактичної групи 80-ї ОДШБр. У 2023-му очолив новостворену 82-гу окрему десантно-штурмову Буковинську бригаду. Потім працював у командуванні ДШВ.

Так, «за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові» звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» присвоєно полковнику Пархоменку Ігорю Валерійовичу.

фото з відкритих джерел

Ігор Пархоменко – полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни. Повний лицар ордена Богдана Хмельницького. Після початку російсько-української війни (з 2014 року) бере участь у бойових діях як льотчик Су-25 299-ї БрТА.

У 2014 році його літак було збито в районі проведення АТО на сході України, Ігорю Пархоменку вдалось катапультуватись. Займав різні посади — в 299-й авіаційній бригаді був заступником командира з морально-психологічного забезпечення та інструктором.

У квітні 2022 року повернувся до виконання завдань на літаку Су-25. Пархоменко під час бойових вильотів бере в кабіну літака фото сина – 25-річного капітата ЗСУ Сергія Пархоменка, який загинув під час виконання бойового завдання в 2022 році.

Так, «за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові» звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» присвоєно майору Бровді Роберту Йосиповичу.

Бро́вді Ро́берт, позивний Мадяр – український військовослужбовець, більш відомий, як засновник і командир підрозділу «Птахи Мадяра» (нині 414-та окрема бригада ударних безпілотних авіаційних систем у складі Сухопутних військ ЗСУ).

З лютого 2022 року приєднався до лав Збройних сил України. Спочатку у підрозділах Тероборони брав участь в евакуаціях людей з Ірпеня, Бучі, Бородянки. Влітку 2022-го створив окремий підрозділ аеророзвідників, який назвав «Птахи Мадяра». З того часу підрозділ лише зростав.

З 16 січня 2023 року ротно-тактична група (РТГР) «Птахи Мадяра» стала окремою військовою частиною: Морської піхоти ЗСУ (Окремий батальйон ударних безпілотних авіаційних систем Корпусу Морської піхоти). У частині понад 40 спеціальностей, а Роберт Бровді є командиром батальйону. Нині підрозділ воює на Харківському напрямку.

Так, «за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові» звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» присвоєно лейтенанту Кіяненку Андрію Олександровичу.

Так, «за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові» звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» присвоєно молодшому лейтенанту Гарану Олександру Павловичу.

Нагадаємо, напередодні третьої річниці повномасштабного російського вторгнення президент України Володимир Зеленський зустрівся із захисниками й захисницями та рідними полеглих військових. Про це повідомляє «Главком»із посиланням на Офіс президента.