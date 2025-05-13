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На Вінниччині прикордонники не впустили до України іноземця з російською символікою

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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На Вінниччині прикордонники не впустили до України іноземця з російською символікою
Прикордонники зупинили проросійськи налаштованого іноземця
фото: Могилів-Подільський прикордонний загін

Іноземець стверджував, що мета його візиту – закупівля шин і газової колонки у Могилеві-Подільському

В автомобільному пункті пропуску «Могилів-Подільський» на Вінниччині прикордонники виявили шанувальника російської символіки, який напередодні брав участь у проросійських акціях до 9 травня в Молдові. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Могилів-Подільський прикордонний загін.

«На вʼїзд в Україну прямував 39-річний житель Молдови разом із неповнолітнім сином. Під час перевірки він помітно нервував, уникав прямих запитань та плутався у поясненнях. Згодом прикордонники зʼясували численні факти, які викликали сумніви щодо безпечності перебування іноземця в Україні», – йдеться у заяві.

Прикордонники наголошують, що чоловік проживав на території РФ упродовж останніх декількох років. Також в телефоні вони виявили фото і відео з участю чоловіка в заходах до 9 травня, де він у повному комплекті російської військової форми, георгіївськими стрічками та триколором покладав квіти до пам'ятника.

«Іноземець стверджував, що мета його візиту – закупівля шин і газової колонки у Могилеві-Подільському. Враховуючи загрози національній безпеці та потенційні ризики, прикордонники ухвалили рішення про відмову у пропуску через державний кордон. Вирішується питання щодо заборони в’їзду на територію України. ДПСУ ефективно захищає державний кордон та є невіддільною складовою Сил оборони», – йдеться у повідомленні.

До слова, у пункті пропуску «Ужгород» військовослужбовці Чопського загону завадили спробі незаконного переміщення через державний кордон старовинної ікони, яка може становити історичну або культурну цінність.

Теги: Вінниччина прикордонники Держприкордонслужба

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