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Киянин намагався вивезти за кордон старовинну ікону (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Киянин намагався вивезти за кордон старовинну ікону (фото)
Дерев'яна ікона «Божа Матір Володимирська», яку чоловік намагався вивезти з України
фото: Державна прикордонна служба України

Ікону вилучено співробітниками митниці, її художню та історичну цінність визначать експерти

У пункті пропуску «Ужгород» військовослужбовці Чопського загону завадили спробі незаконного переміщення через державний кордон старовинної ікони, яка може становити історичну або культурну цінність. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державну прикордонну службу України

Як повідомили прикордонники, під час огляду мікроавтобуса «Mercedes» із чеською реєстрацією, яким до Словаччини прямував 68-річний житель Києва, правоохоронці знайшли предмет старовини.

У салоні автомобіля серед речей чоловіка прикордонники виявили дерев'яну ікону «Божа Матір Володимирська». Ікона була засклена та обрамлена сучасною рамкою.

Дерев'яна ікона «Божа Матір Володимирська» вилучена прикордонниками і відправлена на експертизу
Дерев'яна ікона «Божа Матір Володимирська» вилучена прикордонниками і відправлена на експертизу
фото: Державна прикордонна служба України

Наразі ікону вилучено встановленим порядком співробітниками митниці. Її художню та історичну цінність визначать експерти.

Раніше старовинну ікону та медалі жителька Дніпра намагалась вивезти через пункти пропуску «Шегині» на Львівщині. Про це повідомляє Держприкордонслужба. Зазначається, що у 38-річної жінки виявили ікону, яка датована 1913 роком. Вона заховала її в багажному відсіку автівки Audi серед особистих речей. Жінка направлялася до Чехії.

Також прикордонники Чернівецького загону у пункті пропуску Мамалига у вантажному автомобілі жителя Вінницької області виявили старовинні монети і кам’яну сокиру. Чоловік прямував до Молдови. Під час огляду автомобіля прикордонники Чернівецького загону на спальному місці водія в коробці виявили чотири монети, датовані початком минулого століття та кам’яну сокиру, якій, скоріш за все, не одна тисяча років.

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Теги: кордон Ужгород прикордонники Держприкордонслужба

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