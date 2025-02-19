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Ольга Лень Журналістка

Атака Трампа. Чому не варто радіти опонентам Зеленського

glavcom.ua
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«Трамп говорить з голосу Путіна. Дослівно повторює російську пропаганду»
фото: reuters

Кремль і Трамп собі придумали, що український народ не хоче опиратися агресії РФ

Це Трамп не особисто на Зеленського нападає. Іншим кандидатам в кандидати не варто передчасно радіти.

Все, що говорить Дональд Трамп про президента України він говорить з голосу Путіна. Дослівно повторює російську пропаганду. Відбувається це тому, що саме таку переговорну позицію і такі аргументи йому висунули з Кремля. І Трамп під цю російську позицію повністю прогнувся.

Тобто це не особиста не приязнь. Це Кремль і Трамп собі придумали, що український народ не хоче опиратися агресії РФ. В їх уявленні, Зеленський це перепона до капітуляції України, бо тільки він не дає Україні здатися. Я навіть не буду тут обговорювати про ідіотизм і безумність цих уявлень. Ї от зараз спільні зусилля росіян і адміністрації Трампа з демонізації Зеленського спрямовані на те, щоб прибрати, як вони вважають, джерело опору російській окупації.

Трамп хоче виборів в Україні тільки тому, що йому Путін розказав, що новий президент України погодиться капітулювати  перед РФ. 

Повний переклад тексту заяви Трампа про Зеленського, в якій він назвав його «диктатором без виборів»:

Атака Трампа. Чому не варто радіти опонентам Зеленського фото 1

«Подумайте тільки: скромно успішний комік Володимир Зеленський переконав Сполучені Штати Америки витратити 350 мільярдів доларів на війну, яку не можна було виграти, яка ніколи не мала розпочатися, але яку він без США і Трампа ніколи не зможе врегулювати. США витратили на 200 мільярдів доларів більше, ніж Європа, до того ж європейські гроші гарантовані, а США не отримають нічого натомість. Чому ж сонний Джо Байден не зажадав вирівнювання, адже ця війна набагато важливіша для Європи, ніж для нас - у нас є великий, красивий океан, який нас відділяє. Крім того, Зеленський визнає, що половина грошей, які ми йому відправили, «ПРОПАЛА».

Він відмовляється проводити вибори, його рейтинги в українських опитуваннях дуже низькі, а єдине, у чому він досяг успіху - це в тому, щоб «грати» на Байдені, як на скрипці. Диктатор без виборів, Зеленському краще поквапитися, інакше в нього не залишиться країни.

Тим часом ми успішно ведемо переговори про припинення війни з росією – що, на думку всіх, може зробити тільки Трамп і адміністрація Трампа. Байден навіть не намагався, Європа не змогла принести мир, а Зеленський, ймовірно, хоче, щоб «фінансовий потік» тривав. Я люблю Україну, але Зеленський виконав жахливу роботу, його країна зруйнована, і мільйони загинули даремно – і це все триває...», – написав Трамп у своїй соцмережі.

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Джерело
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Теги: вибори війна путін Європа Дональд Трамп Володимир Зеленський президент диктатор переговори

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Ольга Лень

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