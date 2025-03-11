Франція виступила проти демілітаризації України

Міністр оборони Лекорню чітко визначив позицію країни

Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню заявив, що ЗСУ залишаються «головною гарантією безпеки» для країни і що Франція проти «будь-якої демілітаризації української армії». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

З такою заявою Лекорню виступив на відкритті Паризького форуму з питань оборони та стратегії. У заході беруть участь понад 30 начальників європейських армій.

Французький міністр оборони також зауважив, що Європа переживає «новий період» у своїй історії, і цей період суттєво відрізняється і від часів холодної війни, і від «періоду дивідендів миру», коли глобальні держави борються за вплив.

Себастьєн Лекорню згадав у промові і Сполучені Штати – він сказав, що сьогоднішні обговорення стосуватимуться того, як НАТО і Захід могли б захистити східний фланг, «якщо завтра зменшаться внески певних країн, або, зокрема, однієї країни».

Раніше міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню говорив, що його країна готова замінити США у питанні надання розвідувальної інформації Україні. Цьому передувала заява директора ЦРУ Джона Реткліффа про тимчасове призупинення надання Україні зброї та розвідувальних даних.

Також «Главком» повідомляв, що, за інформацією Себастьєна Лекорню, Франція із жовтня 2024 року веде переговори з Україною про видобуток корисних копалин для потреб французької оборонної промисловості.