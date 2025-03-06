«Руйнують світовий порядок». Залужний зробив гучну заяву про США

Валерій Залужний також попередив, що НАТО може «припинити своє існування, а Росія прийде до Європи»

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний звинуватив США у «руйнуванні світового порядку». Про це він заявив у своїй промові в Chatham House, повідомляє «Главком» із посиланням на Times.

«Це не просто вісь зла, яка намагається переглянути світовий порядок... США руйнують світовий порядок», – сказав він.

Валерій Залужний також попередив, що НАТО може «припинити своє існування, а Росія прийде до Європи».

«Очевидно, що Білий дім поставив під сумнів єдність усього західного світу. І тепер Вашингтон намагається делегувати питання безпеки Європі без участі США», – додав Залужний.

Раніше Залужний зауважив, що питання номер один для України – гарантії безпеки. «Найімовірніше, найкращі гарантії безпеки закладені в нас самих. Будемо сподіватися насамперед на самих себе, на Бога, на наших партнерів, будемо працювати і пояснювати. Мільйони українців мають власну історію, власну мову і власну культуру, ми не можемо просто так загинути, тому що комусь цього захотілося», – сказав посол.

Ексголовнокомандувач зазначив, що 59% британців підтримували діяльність президента України Володимира Зеленського.

Також після прямого залучення автократичних союзників Росії у війну проти України можна вважати, що розпочалась Третя світова війна. Про це заявив Валерій Залужний.

«Я вважаю, що у 2024 році ми можемо абсолютно точно вважати, що розпочалася Третя світова війна. Тому що у 2024 році перед Україною вже стоїть не Росія. Перед Україною стоять солдати з Північної Кореї. Давайте казати чесно. Вже в Україні абсолютно відкрито, нічого не соромлячись, вбивають цивільних людей іранські «Шахеди». Вже в Україну летять ракети саме північнокорейського виробництва, і вони про це відкрито заявляють. В Україні підриваються китайські снаряди, в ракетах російських застосовуються китайські деталі», – заявив дипломат.

На думку Залужного, більшість військових погодяться, що всі перераховані фактори дають підставу говорити, що світова війна почалась і світ має готуватися до цього.