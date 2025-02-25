Мета – завершити цю жахливу битву. Президент Трамп та законодавці висловились до річниці вторгнення РФ в Україну

Якщо президент Трамп покине Україну, він «увійде у список найбільших зрадників наших інтересів та ідеалів цього століття», зазначає сенатор-демократ Кріс Кунс

Президент Трамп у день третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну заявив, що настав час «припинити це кровопролиття та відновити мир».

«Сьогодні – третя річниця вторгнення в Україну, чого б ніколи не було, якби я був президентом. Цього не сталося б. Жахи цієї жахливої й кривавої війни важко переоцінити. Сотні тисяч людей, росіян і українців зокрема, загинули без потреби. Знищено ціле покоління українців і росіян. 1000-річні міста були перетворені на руїни», – заявив президент США Дональд Трамп.

«Мета нашої зустрічі сьогодні – завершити ще одну битву, справді жахливу. Війну, якої ми не бачили з часів Другої світової війни, яка спустошує європейську землю, яка є найсмертоноснішим і найбільш руйнівним конфліктом, який тільки можна уявити», – наголосив президент Трамп 24 лютого під час спільної пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном у Вашингтоні.

Низка американських законодавців також зробили заяви з нагоди третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

«У третю річницю жорстокого вторгнення Росії в Україну я вражений діями української армії, політичного керівництва та політичного корпусу. Вони билися, як тигри, і йшли на великі жертви, щоб зберегти свою свободу», – написав у мережі X сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

Він висловив сподівання, що «зусилля президента Трампа та його команди домовитися про припинення вогню, щоб покласти край цій війні на справедливих і чесних умовах, незабаром увінчаються успіхом».

Грем додав, що угода про важливі корисні копалини між Сполученими Штатами та Україною ближче, ніж будь-коли.

«Якщо ми досягнемо успіху у переговорах щодо цієї угоди, це буде безпрограшним для обох економік і змінить правила гри у відносинах між нашими країнами», – написав сенатор.

Сенатор-демократ Адам Шифф у своїй заяві нагадав, що три роки тому «Росія розпочала жорстоке вторгнення в Україну та розпалила найжорстокіші бої в Європі з часів Другої світової війни».

«Український народ вистояв, заплативши величезну ціну за захист своєї країни та демократії. У відповідь на неспровоковану агресію Росії ми стали пліч-о-пліч з Україною. Ми мобілізували безпрецедентну підтримку та згуртували наших партнерів у всьому світі, щоб допомогти зберегти суверенітет України та забезпечити, щоб Росія не погрожувала НАТО», – заявив сенатор.

Сенатор Шифф звинуватив президента Трампа у зраді «нашого демократичного союзника, переповіданні кремлівських наративів, неправдиво звинувачуючи Україну у війні». Він також закликав колег продовжувати підтримувати Україну.

«Сенат США не повинен поступатися, не повинен залишати Україну у її найбільшій потребі і не повинен сіяти подальші сумніви щодо готовності Америки дотримуватися наших зобов’язань перед Європою та НАТО», – написав він.

Натомість сенатор-республіканець Білл Кесседі в інтерв'ю «Голосу Америки» запевнив, що президент Трамп прагне закінчення війни Росії проти України.

«Я вважаю, що це публічно відомо, що Росія напала на Україну, це відомий факт. Росія атакувала невинних мирних жителів. Але ми всі хочемо миру, і президент намагається його досягти, і я думаю, що йому потрібно віддати належне», – сказав сенатор.

«Росія розпочала навмисну агресивну війну, яка є відповідальною за спустошення, смерть і руйнування, завдані нашому демократичному союзнику Україні», – заявив з нагоди третьої річниці повномасштабної війни лідер демократів у Палаті представників Хакім Джеффріз.

Він закликів до продовження підтримки України та звинуватив республіканців у спробах покинути Україну.

«Президент Трамп і пропутінські республіканці зараз безрозсудно погрожують покинути Україну та заспокоїти Росію, нашого заклятого ворога. Український народ і президент Зеленський стоять на боці демократії, свободи та правди. Ми повинні продовжувати стояти з ними до перемоги», – заявив конгресмен.

Лише президент Трамп може дати шанс зупинити війну зараз, аби український народ отримав можливість виграти війну та здобути мир у майбутньому, написала на своїй сторінці конгресвумен-республіканка Вікторія Спартц.

Вона висловила підтримку українським воїнам та їхнім родинам, а нинішню українську владу звинуватила у політично вмотивованих переслідуваннях.

«Моє серце з хоробрими українськими воїнами та їхніми родинами, які так багато пожертвували. Завдяки вашій мужності, попри вашу нікчемну владу, Путін не зміг захопити Україну і просунутися далі в Європу. Навіть якщо зараз ви не отримаєте визнання від вашої нинішньої влади – а навпаки, політично вмотивоване переслідування – майбутні покоління українців пам’ятатимуть і цінуватимуть вашу жертву за їхню свободу», – заявила конгресвумен українського походження.

Зараз Сполучені Штати – дійсно єдина країна, яка може дати відсіч Путіну, принаймні зупинити ескалацію, щоб досягти миру, сказала Спартц в інтерв'ю «Голосу Америки».

«Я не знаю, наскільки стійким буде цей мир після стількох втрат, яких зазнав український народ. Це жорстоко, це жахливо, через що пройшли українські люди, але принаймні не буде подальшої ескалації. Буде певне вирішення. А вже потім багато чого може змінитися за чотири роки, у майбутньому. Невідомо, хто зрештою переможе у цій війні. Неможливо виграти кожну битву. Але я думаю, що українці та українські військові повинні пишатися собою, тим, що вони зробили без особливої допомоги», – сказала конгресвумен.

«Протягом трьох років мужній український народ боронив свою Батьківщину, свою свободу та свою демократію. За підтримки глобальної коаліції з понад 50 країн вони воювали та завдавали величезних втрат російським агресорам, найбільшій армії в Європі. Вони пережили неймовірні труднощі, руйнування своєї економіки та звірства, пов’язані з надто великою кількістю воєнних злочинів, які неможливо порахувати», – заявив сенатор-демократ Кріс Кунс.

Він зауважив, що президент Зеленський за цей час «вміло керував своєю країною«, а натомість «президент Трамп, схоже, готовий забезпечити Путіну перемогу за столом переговорів, яку той не зміг здобути на полі бою».

Якщо президент Трамп покине Україну, він «увійде у список найбільших зрадників наших інтересів та ідеалів цього століття», додав Кунс.

Конгресмен-республіканець Дон Бекон каже, що Росія недооцінила Україну.

«Вони легко захопили Крим, і Путін припускав, що легко захопить і Київ. Він думав, що виграє цю війну за два тижні. Але пізніше, через 750 тисяч російських військових загиблими і пораненими, вони все іще воюють та мають дуже невеликі територіальні здобутки», – сказав він в інтерв'ю «Голосу Америки».

Конгресмен додав, що агресія Кремля проти України послабила Росію і зробило її молодшим партнером Китаю.

Бекон додав, що президент Трамп зробив помилку, змішавши Путіна і Зеленського.

«Тут є лише одна сторона добра – це Україна. І лише одна сторона зла, – це Росія», – сказав Бекон.

Конгресмен-демократ Євген Віндман серед інших помилок війни назвав зосередженість на Росії, а не на американських цінностях, інтересах та національній безпеці.

«Ми видавали бажане за дійсне стосовно того, чого можна досягти з Росією за правління Путіна – автократа і диктатора. Ми відверто ігнорували наші власні слабкості. Коли ця війна почалась 11 років тому, відповідь була слабкою, як з боку Сполучених Штатів, так і Європи», – сказав він в інтерв'ю «Голосу Америки».

Віндман додав, що справжній тест щодо значення війни в Україні іще належить пройти. І цей тест буде написаний протягом наступних місяців і років.