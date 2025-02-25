СБУ оголосила підозру російському співаку-путіністу

Російський співак відвідував окуповані українські території

Служба безпеки оголосила підозру російському співаку Ярославу Дронову, відомого під сценічним псевдонімом Shaman. Він публічно підтримує та пропагує російську агресію проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Дронов активно підтримує дії керівництва РФ, а також прославляє окупантів, які воюють проти України. Співак регулярно виступає на концертах та масових акціях, спрямованих на підтримку російського диктатора Володимира Путіна та окупаційних угруповань.

У кінці 2022 року Shaman записав відеозвернення, де визнав збройну агресію РФ проти України, розпочату у 2014 році.

Також російський співак у лютому 2023 року виступав на окупованій частині території лівобережжя Херсонщини на підтримку кремлівського режиму.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Дронову про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (заперечення тимчасової окупації частини території України, визнання правомірною збройну агресію РФ проти України, розпочату у 2014 році, а також глорифікація представників збройних формувань РФ, вчинені повторно з використанням засобів масової інформації).

Нагадаємо, російський письменник, поет та пропагандист Олександр Пелевін поповнив перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці. Рішення ухвалила Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення.

Після 2014 року росіянин неодноразово висловлювався на підтримку терористичних організацій у своїх соціальних мережах, відвідував окуповані міста та змушував українців слухати пропагандистську літературу. У січні 2019 року він був внесений до бази сайту «Миротворець».

Відомий російський стиліст Сергій Звєрєв, який підтримує диктатора Путіна і війну в Україні, заявив що його племінник Андрій загинув у зоні так званої «СВО».

До слова, в Одесі затримано агентку російської розвідки, яка за вказівкою кураторів підпалила релейну шафу на залізниці і готувалася до нового «завдання».