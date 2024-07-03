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Неякісна їжа для ЗСУ: скільки продуктів забракувало Міноборони у 2024 році

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Неякісна їжа для ЗСУ: скільки продуктів забракувало Міноборони у 2024 році
Фахівці управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини проводять постійні перевірки показників якості та безпечності харчових продуктів для ЗСУ
фото з відкритих джерел

Зазначається, що у  результаті перевірок суб'єктів господарювання перед постачанням до військових частин було забраковано харчових продуктів загальною вагою 321,8 тонн

Протягом червня 2024 року Міністерство оборони України запобігло постачанню майже 340 тонн неякісних та небезпечних продуктів для українських військових. Про це повідомляє пресцентр Міноборони.

Зазначається, що у  результаті перевірок суб'єктів господарювання перед постачанням до військових частин було забраковано харчових продуктів загальною вагою 321,787 тонн. Безпосередньо під час перевірок у військових частинах не допущено до забезпечення особового складу харчовими продуктами загальною вагою 16, 419 тонн.

Основні причини недопуску включають:

  • невідповідність вимогам нормативних документів – Державних стандартів України (ДСТУ) та технічних умов (ТУ);
  • відсутність документів, що засвідчують якість та безпечність харчових продуктів;
  • порушення маркування або його відсутність;
  • протерміновані харчові продукти тощо.

Відповідно до законодавства України, продукція, яка має хоча б одне з перелічених порушень, вважається небезпечною.

Фахівці управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини проводять постійні перевірки показників якості та безпечності харчових продуктів, що централізовано постачаються для потреб ЗСУ.

Нагадаємо, Міністерство оборони України змінило правила годування військових – з каталогу прибрали деякі продукти, але водночас меню суттєво доповнили. Про це йдеться у повідомленні пресслужби відомства. Перелік продуктів доповнений різними видами спецій, круп, риби та консервів. Крім того, консервовані фрукти будуть частково змінені на свіжі. До деяких харчів висунуті додаткові вимоги:

Раніше повідомлялося, що низка компаній, які уклали договір з Міноборони України наприкінці 2023 року, не можу впоратись зі своїми обов'язками щодо якісного та своєчасного постачання продуктів ЗСУ. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства оборони.

До слова, 23 підрозділи Збройних сил України перейшли на харчування «за каталогами», з можливістю індивідуального коригування раціону, відповідно до стандартів НАТО.

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Теги: Міноборони продукти військові

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