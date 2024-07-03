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Скільки м’яса має бути в ковбасі і чи можна їсти «дитячі» сосиски дітям. Відповідь доктора технічних наук

Анастасія Гришкова
glavcom.ua
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Скільки м’яса має бути в ковбасі і чи можна їсти «дитячі» сосиски дітям. Відповідь доктора технічних наук
Сосиски для дітей мають бути вищого ґатунку
фото: glavcom.ua

Лариса Баль-Прилипко: Усі хочуть сосиску чи ковбасу за 100 грн/кг. Але ж кілограм м'яса не коштує стільки

На прилавках чимало видів сосисок з назвою «Дитячі». Однак не всі сосиски, на яких написано «Дитячі», можна їсти дітям. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла доктор технічних наук, декан факультету харчових технологій та управління якістю продукції АПК Національного університету біоресурсів і природокористування України Лариса Баль-Прилипко.

«Сосиски не рекомендовано давати маленьким дітям, лише зі шкільного віку. Сосиски мають свій контроль, у них не має бути різних домішок, зокрема фосфатів, перцю. До сосисок для дітей є певні вимоги. Насамперед вони мають бути вищого ґатунку. Тобто не всі сосиски, на яких написано «Дитячі», дітям підходять», – каже Лариса Баль-Прилипко.
 
За словами, Баль-Прилипко, 30-40 років тому в Україні близько 70% м’ясного асортименту становили якраз варені ковбаси, сосиски, сардельки. Оскільки на ковбасах виробник більше заробляє. У минулому столітті, зокрема був державний стандарт якості – ГОСТ.

«У ковбасах вищого ґатунку, згідно з ГОСТом, 95% було м’ясної сировини, решта – яйця, вершки, молоко. Перший ґатунок ковбасних виробів мав містити 20% нем’ясної сировини. Замінити її можна, наприклад, рослинним білком, тим же самим білком спельти. Це не значить, що в ковбасу борошно додають. Це значить, що туди додають білок…Я не розумію, чому людей це лякає? Адже все життя наші бабусі і мами робили котлети, а для цього готували фарш, в якому, окрім м’яса, були й інші інгредієнти: батон, молоко. Від того, що до м’яса додали батон, котлета ж не перестане бути котлетою! Отже, все залежить від відсотків інгредієнтів і технічних умов виробництвам», – додала вона.

Нагадаємо, через повномасштабне вторгнення в Україну часто заїжджає неконтрольований імпорт під виглядом гуманітарної допомоги. Зокрема це молочна і м'ясна продукція. Після споживання консервів з однієї таких партій двоє людей у Миколаївській та Київській областях захворіли на ботулізм.

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Теги: діти продукти їжа Україна мясо

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Суспільство

Скільки м’яса має бути в ковбасі і чи можна їсти «дитячі» сосиски дітям. Відповідь доктора технічних наук
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