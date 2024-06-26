Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Під час засідання ПАРЄ до зали було внесено Олімпійський вогонь (відео)

Катерина Іванова
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Під час засідання ПАРЄ до зали було внесено Олімпійський вогонь (відео)
Олімпійський вогонь має 11-тижневу подорож Францією з 10 тис. факелоносців до церемонії відкриття Олімпіади 2024 року в Парижі 26 липня
фото: скриншот відео

Олімпійський вогонь долає свій шлях до Парижа

Сьогодні, 26 червня, під час засідання Парламентської асамблеї Ради Європи у залу занесли Олімпійський вогонь. Відео оприлюднив нардеп та член української делегації в ПАРЄ Олексій Гончаренко.

«І поки ми спостерігаємо, як заносять Олімпійський вогонь, в Європі продовжується найкривавіша війна. Поки весь світ готується до Олімпійських ігор, в Україні проводжають в останню путь наших героїв. Тому що Росія продовжує вбивати», – пише Гончаренко.

Нагадаємо, українська делегація ПАРЄ вимагає посилення санкцій проти російського газу та сталі Санкції пропонується розширити на всі продукти російської металургії.

У звернення до делегатів ПАРЄ Олексій Гончаренко заявив, що Україна добивається повної заборони поставки в ЄС російського газу в усіх формах і агрегатних станах, російської сталі разом зі всіма похідними від неї продуктами, руди і всього, що поповнює бюджет агресора. А також санкцій щодо путінських олігархів на кшталт Лісіна.

До слова, Парламентська Асамблея Ради Європи прийняла резолюцію «Протидія стиранню культурної ідентичності під час війни та миру». Про це повідомила заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук.

Зокрема, документ затверджує, що стирання української культурної ідентичності інструментом війни Росії проти України та елементом політики геноциду. За резолюцію віддали 103 голоси.

Читайте також:

Теги: росія санкції бюджет війна продукти Україна відео

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Шольц заявив, що рішення дозволити Україні використовувати німецьку зброю для ударів по РФ ретельно продумано
Удари німецькою зброєю по території РФ. Шольц зробив несподівану заяву
4 червня, 10:28
68% користувачів Telegram скаржилися на підключення до сервера
Збій у Telegram, Україна придбала у Франції радар для ППО: головне за ніч
9 червня, 06:35
Також обмежувальні заходи торкнулися організацій, що допомагають Росії обходити санкції
Канада запровадила санкції проти російських пропагандистів
13 червня, 20:06
Путін взявся лякати країни НАТО
США дозволили Україні бити по РФ наданою зброєю: Кремль відреагував
1 червня, 14:51
Санкції будуть націлені на організації та мережі, які допомагають РФ купувати речі, необхідні для війни
США посилюють санкції проти тих, хто сприяє виробництву зброї в Росії
12 червня, 02:51
Значна частина відео про конфлікти цивільних і ТЦК створена ворожими підрозділами інформаційних операцій
Скандальні відео з ТЦК: військові попередили українців про ворожі спецоперації
2 червня, 17:29
Триває 845-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 17 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
17 червня, 07:14
Ієромонахи Василь та Макарій – активні учасники війни в Україні
Z-священники намагалися наблизити перемогу Росії, літаючи з іконами
22 червня, 19:20
Міністр: «Не можна жити у світі подвійних стандартів, де одні захищають свободу, правду, гідність і справедливість, а інші чинять навпаки і ще й навчають дітей перших»
«Освіта стала «дірою» для ухилянства»: Лісовий заявив про нові правила вступу в аспірантуру
24 червня, 18:56

Соціум

Під час засідання ПАРЄ до зали було внесено Олімпійський вогонь (відео)
Під час засідання ПАРЄ до зали було внесено Олімпійський вогонь (відео)
Папа Римський зустрівся з рідними полонених захисників Маріуполя
Папа Римський зустрівся з рідними полонених захисників Маріуполя
У Росії зійшов із рейок пасажирський потяг: є постраждалі
У Росії зійшов із рейок пасажирський потяг: є постраждалі
Легендарний Стоунгендж під загрозою. ЮНЕСКО б'є на сполох
Легендарний Стоунгендж під загрозою. ЮНЕСКО б'є на сполох
Скільки біженців планують повернутися з Литви до України: результати опитування
Скільки біженців планують повернутися з Литви до України: результати опитування
Німеччина закликає позбавити українців призовного віку статусу захисту
Німеччина закликає позбавити українців призовного віку статусу захисту

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
30K
Тищенко святкує домашній арешт у готелі Hyatt (відео)
14K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
12K
Матч Україна – Бельгія. Де та коли дивитись
7634
КДБ працевлаштувало його в Києві. Що відомо про митрополита, якого Україна видала Москві
5904
Втрати ворога станом на 26 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
5498
Атака на Україну, відмова Усика від звання абсолютного чемпіона світу: головне за ніч

Новини

Експерт назвав ключових бенефіціарів підвищення тарифу на електрику для населення
Сьогодні, 17:26
Комітет з питань свободи слова готовий розглянути конфлікт між прокурором Вербицьким та журналістами
Сьогодні, 16:57
Українська делегація ПАРЄ вимагає посилення санкцій проти російського газу та сталі
Сьогодні, 15:58
Чи планує бізнес підвищувати зарплати у 2024 році? Результати опитування НБУ
Сьогодні, 08:25
У Росії розпочнеться таємний суд над американським журналістом Еваном Гершковічем
Сьогодні, 07:44
Після навчань на Кубі РФ підписала меморандум із Венесуелою – огляд ISW
Сьогодні, 06:54

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua