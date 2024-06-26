Під час засідання ПАРЄ до зали було внесено Олімпійський вогонь (відео)

Олімпійський вогонь має 11-тижневу подорож Францією з 10 тис. факелоносців до церемонії відкриття Олімпіади 2024 року в Парижі 26 липня

Олімпійський вогонь долає свій шлях до Парижа

Сьогодні, 26 червня, під час засідання Парламентської асамблеї Ради Європи у залу занесли Олімпійський вогонь. Відео оприлюднив нардеп та член української делегації в ПАРЄ Олексій Гончаренко.

«І поки ми спостерігаємо, як заносять Олімпійський вогонь, в Європі продовжується найкривавіша війна. Поки весь світ готується до Олімпійських ігор, в Україні проводжають в останню путь наших героїв. Тому що Росія продовжує вбивати», – пише Гончаренко.

Олімпійський вогонь в ПАРЄ!



📹 Олексій Гончаренко pic.twitter.com/rfvavpzqOP June 26, 2024

Нагадаємо, українська делегація ПАРЄ вимагає посилення санкцій проти російського газу та сталі Санкції пропонується розширити на всі продукти російської металургії.

У звернення до делегатів ПАРЄ Олексій Гончаренко заявив, що Україна добивається повної заборони поставки в ЄС російського газу в усіх формах і агрегатних станах, російської сталі разом зі всіма похідними від неї продуктами, руди і всього, що поповнює бюджет агресора. А також санкцій щодо путінських олігархів на кшталт Лісіна.

До слова, Парламентська Асамблея Ради Європи прийняла резолюцію «Протидія стиранню культурної ідентичності під час війни та миру». Про це повідомила заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук.

Зокрема, документ затверджує, що стирання української культурної ідентичності інструментом війни Росії проти України та елементом політики геноциду. За резолюцію віддали 103 голоси.