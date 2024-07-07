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Професор-харчовий технолог пояснила, продукт з якими Е-добавками краще не вживати

Анастасія Гришкова
glavcom.ua
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Професор-харчовий технолог пояснила, продукт з якими Е-добавками краще не вживати
Ковбасу, у якої спливає термін придатності повертають виробнику
фото з відкритих джерел

«Е621 – глутамат натрію. Краще би, щоби його не було у складі продукції»

Краще уникати продукції, у складі якої міститься Е621 – глутамат натрію. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповіла декан факультету харчових технологій та управління якістю продукції АПК Національного університету біоресурсів і природокористування України Лариса Баль-Прилипко. 

«Барвники у м'ясній промисловості заборонені. Якщо навіть вказано, що продукт містить натуральний барвник кармін, який одержують з комах, то продукція з вмістом такого барвника – фальсифікат. Є багато нюансів. Будь-яка кількість будь-якого інгредієнту, якщо вона перевищена, є небезпечною, а в маленьких дозах – це нормально. У м’ясних виробах, виготовлених за класичними технологіями, показників Е менше, і це позитив. Але нітрит натрію, це Е250 – обов’язковий елемент у ковбасі», – розповіла Лариса Баль-Прилипко. 

Вона розповіла, на наявність яких харчових добавок слід звернути увагу:  «Рослинний білок, барвник мають бути вказані на етикетці. Все це класифікація Е. Барвники – Е100–200. Консерванти – Е200–300, антиоксиданти – 30-400. Е400 і далі – стабілізатори, емульгатори». 

Також Лариса Баль-Прилипко пояснила, що ковбасу повертають виробнику, коли термін придатності спливає, в залежності від того, які мікробіологічні процеси псування відбуваються.  Виробник ковбаси, може додати до неї 10% низькосортних м’ясних продуктів, після чого її повертають у продаж як низькосортну. Але це стосується лише ковбаси, яка в хорошому стані. Якщо ковбаса геть зіпсована, її утилізують.

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Теги: продукти їжа супермаркет

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