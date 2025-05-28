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У яких країнах Європи працюють найбільше та найменше: статистика

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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У яких країнах Європи працюють найбільше та найменше: статистика
Фахівці підрахували тривалість робочого тижня у країнах ЄС
фото із відкритих джерел

Найдовше працюють в Греції, де робочий тиждень становить у середньому 39,8 години

Середня фактична тривалість робочого тижня у Європейському союзі складає 36 годин. Проте у деяких країнах вона суттєво вища. Про це пише ERR із посиланням на останні дані Eurostat, повідомляє «Главком».

Десять років тому середня тривалість фактичного робочого тижня в ЄС складала 37 годин. При цьому всередині Євросоюзу, як і раніше, спостерігаються значні відмінності. Найдовше у 2024 році працювали в Греції, де робочий тиждень становив у середньому 39,8 години, за ним слідували Болгарія (39), Польща (38,9) та Румунія (38,8).
 
Найменше навантаження мали працівники в Нідерландах – лише 32,1 години на тиждень, а також у Данії, Німеччині та Австрії, де цей показник становить 33,9 години.

У яких країнах Європи працюють найбільше та найменше: статистика фото 1
У яких країнах Європи працюють найбільше та найменше: статистика фото 2

Економічними видами діяльності, в яких у ЄС у 2024 році був зафіксований найдовший робочий тиждень, стали сільське господарство, лісове господарство та рибальство (41,2 фактичних робочих години), гірничодобувна промисловість (38,8) та будівництво (38,7), в той час як найменш роботодавців (26,7), освіті (31,9) та мистецтві, розвагах та відпочинку (32,9).

Зазначимо, відповідно до статті 50 Кодексу законів про працю України нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень.

Нагадаємо, біженці залишають Німеччину. Припинення виплати готівкою, запровадження спеціальних платіжних карток, які обмежили зняття готівки, заборона використовувати виплати в букмекерських конторах або для переказу грошей за кордон – все це дає результати. Статистика показує, що з регіонів Німеччини, де були запроваджені картку, їде все більше прохачів притулку. 

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Теги: Польща праця робота Литва Болгарія статистика Латвія Румунія Естонія кордон

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