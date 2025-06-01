Вибори у Польщі. З'явилися перші дані екзитполів

З невеликим відривом лідирує проєвропейський кандидат від «Громадянської платформи» Рафал Тшасковський

У Польщі завершився другий тур президентських виборів, під час якого змагалися кандидат від «Громадянської платформи» Рафал Тшасковський та представник партії «Право і справедливість» Кароль Навроцький. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на onet.pl.

Згідно з результатами екзит-полу, проведеного студією Ipsos для телеканалів TVP, TVN і Polsat, з невеликим відривом лідирує Тшасковський. За нього проголосували 50,3% виборців. Його суперник Кароль Навроцький набрав 49,7% голосів.

Офіційні результати голосування мають бути оголошені найближчим часом.

Раніше ми писали, що у Польщі сьогодні, 1 червня 2025 року, о 21:00 за місцевим часом, закрилися виборчі дільниці, завершивши другий тур президентських виборів. За найвищу посаду змагалися мер Варшави Рафал Тшасковський (кандидат від Громадянської коаліції) та президент Інституту національної пам'яті Кароль Навроцький (кандидат, підтриманий партією «Право і справедливість»). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Рар.

Національна виборча комісія (НВК) оприлюднила дані про явку станом на 18:00, яка становила 54,91%. Цей показник виявився вищим, ніж у першому турі цьогорічних виборів (50,69%) та у другому турі 2020 року (52,1%).

Найвища явка була зафіксована у Мазовецькому (58,51%), Малопольському (57,23%) та Лодзінському (56,1%) воєводствах. Серед провінційних міст лідерами за явкою стали Варшава (61,45%), Познань (59,41%) та Торунь (59,27%).

Нагадаємо, Польща постала перед доленосним вибором, який визначить її майбутні відносини з Європейським Союзом та спроби відновити верховенство права. Президентські вибори стали вирішальним моментом у протистоянні між ліберальним урядом Дональда Туска та популістсько-націоналістичною опозиційною партією «Право і справедливість» (PiS).