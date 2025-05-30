«Гидуй ухилянтами і дезертирами»: Дмитро Ярош дав настанову сину-випускнику

Ярош висловив віру в те, що покоління, яке виросло під час війни, буде «патріотичнішим, загартованішим і згуртованішим»

Ярош звернувся до сина: «Будь гідним слави борців за волю України!»

Військовослужбовець, командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош емоційно звернувся до свого сина, який щойно закінчив школу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Яроша у Facebook.

«Ось і наш син вже став випускником!.. І радісно, і сумно… Ще, здається, так нещодавно, відводили його у перший клас, а вже – такий дорослий…» – написав Ярош.

Дмитро Ярош із дружиною та сином у день шкільного випускного фото: Дмитро Ярош / Facebook

Він висловив віру в те, що покоління, яке виросло під час війни, буде «патріотичнішим, загартованішим і згуртованішим» за попереднє покоління. На його думку, діти завжди мають бути кращими за своїх батьків.

У своєму зверненні Ярош побажав синові щастя, віри в Бога, вірного служіння Україні та пошани до родини й співвітчизників.

«Завжди будь з Богом, вірно служи Україні, шануй свою родину і співвітчизників, гидуй людським непотребом, злодіями, ухилянтами і дезертирами, будь гідним слави борців за волю України! Любимо тебе!» – підсумував він.

Раніше «Главком» показав, як Дмитро Ярош зворушливо привітав дружину з річницею весілля. Нагадаємо, Ярош має сина Дмитра та двох вже заміжніх доньок – Анастасію Абрамів та Ірину Ярош.

Також «Главком» повідомляв, що у грудні минулого року Дмитро Ярош вп’яте став дідусем.

Ярош емоційно звернувся до президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Ярош закликав Трампа відновити гідність Америки, реально підтримавши Україну, яка вже 11 років воює з імперією зла.