Протестантські церкви звернулися до кандидатів у президенти



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Протестанти хочуть дізнатися, зокрема, чи гарантуватимуть кандидати у президенти відмову від ідеї просування на державному рівні одностатевих відносин

Рада євангельських протестанторських церков провела засідання, де було прийнято звернення до зареєстрованих Центральною виборчою комісією претендентів на пост президента з проханням роз'яснити їхню точку зору щодо низки питань. Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на прес-службу організації.

Ось уривок з тексту цього документа:

"…Під час президентської кампанії чимало уваги приділяється питанням збереженню суверенітету та цілісності України, безпеки та подоланню корупції, викликам економічного та зовнішньополітичного характеру. Не применшуючи важливості цих питань, водночас хочемо акцентувати увагу на моральних засадах розбудови української держави та проблематиці ціннісних орієнтирів українського суспільства в процесі європейської інтеграції, від чого безсумнівно залежать можливості нашої держави у подоланні корупції, привнесення високих моральних стандартів як у політичне, так і суспільне життя, розвитку демократичних засад державного управління.

У цьому контексті віруючі наших Церков хотіли б дізнатися Вашу позицію та програму дій як кандидата на пост президента України стосовно наступних питань -

у сфері свободи віросповідання в Україні:

1) чи готові Ви забезпечувати рівність усіх релігійних організацій та розвиток релігійного плюралізму в Україні, що виключає юридичне чи фактичне домінування однієї з конфесій - тобто утворення «державної» чи «національної» церкви;

2) чи готові Ви розвивати постійний діалог та взаємодію з релігійною спільнотою, в тому числі, з євангельськими церквами, на партнерських засадах, зокрема, під час законотворчого процесу;

3) як Ви ставитеся до викладання у загальноосвітніх школах предметів духовно-морального спрямування, зокрема, «Християнської етики»;

у сфері утвердження сімейних цінностей:

1) чи вбачаєте Ви пріоритетом державної політики питання захисту сімей та дітей: зокрема, ініціювання розробки та прийняття державної програми щодо підтримки сімей на період до 2025 року з відповідним фінансуванням;

2) яке Ваше ставлення до підвищення рівня державної сімейної політики до рівня центрального органу виконавчої влади;

3) чи Ви можете гарантувати відмову від ідеї просування на державному рівні одностатевих відносин, одностатевих партнерств та гендерної ідеології (йдеться не про рівність прав жінок і чоловіків, а про викривлення розуміння понять «стать», «подружжя», «сім’я» шляхом впровадження гендерної самоідентифікації);

у сфері захисту суспільної моралі:

1) чи Ви зможете в процесі європейської інтеграції України, незважаючи на тиск з боку західних партнерів, відстоювати національні інтереси та притаманні для українського суспільства сімейні, духовні та моральні цінності;

2) чи вбачаєте Ви за доцільне відновлення правового механізму практичної реалізації закону України «Про захист суспільної моралі» з метою запобігання розбещенню неповнолітніх, розпалюванню міжнаціональної та міжрелігійної ворожнечі у медіа та засобами реклами (як приклад, створення громадського наглядового органу з належним державним фінансуванням, подібного до ліквідованої у лютому 2015 року Національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі)».

Нагадаємо, керівники протестантських церков України закликали українців взяти активну участь виборах президента.