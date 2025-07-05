ЗСУ атакували аеродром «Борисоглєбськ» в Росії

ССО України завдали удару по аеродрому «Борисоглєбськ» у Воронезькій області РФ

Сьогодні, 5 липня, підрозділи Сил спеціальних операцій (ССО) Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по аеродрому «Борисоглєбськ», що знаходиться у Воронезькій області Російської Федерації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб та ССО.

Як зазначають у Генштабі, цей удар став частиною зусиль зі зниження спроможностей противника завдавати повітряних ударів.

Аеродром «Борисоглєбськ» є місцем базування ворожих літаків Су-34, Су-35С та Су-30СМ. За попередніми даними, внаслідок атаки було уражено склад з керованими авіабомбами, навчально-бойовий літак та, ймовірно, інші літаки.

Наразі результати ураження уточнюються.

Нагадаємо, Росію атакують безпілотники: вибухи пролунали у Чебоксарах, у Саратовській, Воронезькій та Ленінградській областях, передає «Главком».

Зазначається, що сильні вибухи чули поблизу села Лапсари, розташованого за 10 км від міста. За попередньою інформацією, метою атаки могло бути одне з промислових підприємств на півдні Чебоксар.

Місцеві жителі зазначають, що після вибухів у дворах спрацювали сигналізації автомобілів. Вибухи були дуже гучними та відчутними в різних районах міста.