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ЗСУ атакували аеродром «Борисоглєбськ» в Росії

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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ЗСУ атакували аеродром «Борисоглєбськ» в Росії
Аеродром «Борисоглєбськ» є місцем базування ворожих літаків
фото: Facebook/Генштаб

ССО України завдали удару по аеродрому «Борисоглєбськ» у Воронезькій області РФ

Сьогодні, 5 липня, підрозділи Сил спеціальних операцій (ССО) Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по аеродрому «Борисоглєбськ», що знаходиться у Воронезькій області Російської Федерації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб та ССО.

Як зазначають у Генштабі, цей удар став частиною зусиль зі зниження спроможностей противника завдавати повітряних ударів.

Аеродром «Борисоглєбськ» є місцем базування ворожих літаків Су-34, Су-35С та Су-30СМ. За попередніми даними, внаслідок атаки було уражено склад з керованими авіабомбами, навчально-бойовий літак та, ймовірно, інші літаки.

Наразі результати ураження уточнюються.

Нагадаємо, Росію атакують безпілотники: вибухи пролунали у Чебоксарах, у Саратовській, Воронезькій та Ленінградській областях, передає «Главком». 

Зазначається, що сильні вибухи чули поблизу села Лапсари, розташованого за 10 км від міста. За попередньою інформацією, метою атаки могло бути одне з промислових підприємств на півдні Чебоксар.

Місцеві жителі зазначають, що після вибухів у дворах спрацювали сигналізації автомобілів. Вибухи були дуже гучними та відчутними в різних районах міста.

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Теги: аеропорт росія безпілотник

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