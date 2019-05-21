Психолог розказав, наскільки щирим був Зеленським на церемонії інавгурації



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Експерт заявив, що Зеленський на інавгураціїї поводив себе занадто енергійно

«Новий президент інколи перегравав»

Зеленський на інавгурації вів себе цілком щиро: і коли був розкутий і впевнений перед народом у парку, і коли висловлював агресію і зневагу представникам старої влади під час інавгураційної промови. Таку думку висловив психолог, експерт із питань невербальної комунікації Валентин Кім.

«Я не кажу, що ці емоції не були відрепетирувані, але він їх відчував. І я не здивований, адже після трьох сезонів «Слуги народу», після ось такого ставлення до парламенту, після того, як він скільки разів висловлював це ставлення, йому і не треба грати», - робить висновок Кім.

Однак експерт звернув увагу на кілька моментів, де новий президент «переграв».

«По-перше, зайва енергійність (зазвичай, так ведуть себе молоді політики). По-друге, перед тим, як заходити до Верховної Ради, Зеленський трішки постояв перед червоним килимом, повернувши тіло досить неприродно. У цій позі він завмер і простояв довго з відповідним викривленим виразом обличчя», - стверджує психолог.

Експерт переконаний, що постановка тіла і вираз обличчя Зеленського у той момент говорили про те, що він зараз має зважитися на якийсь дуже важливий крок. І ось тут було «занадто багато акторства», адже відомо, що новообраний президент проходив репетицію інавгурації і готувався до того, як зайде і як себе представить.

Детальніше читайте тут: