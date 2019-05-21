Віце-призидент «Динамо» не приховує радості на інавгурації Зеленського (відео)



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Олексій Семененко отримав свого президента Фейсбук Дмитра Ільченка

Олексій Семененко помічений неподалік від Євгена Кошового

Віце-президент команди київського «Динамо» Олексій Семененко є щирим прихильником нового президента України Володимира Зеленського.

Останнім часом рідне «Динамо» радує Олексія Семененка нечасто. Порадувала бодай перемога на президентських виборах Володимира Зеленського

Публічно про свою політичну позицію Олексій Михайлович не заявляв ніколи, але засвітився під час заходів, присвячених інавгурації глави держави. Радісний пан Семененко подавав руку панові Зеленському за мить до того, як Володимир Олександрович поцілував у стрибку лисину пана Кошового.

Зауважимо, що Олексій Михайлович опинився в когорті найвідданіших Зе-прихильників, які для того, щоб бути зовсім поряд із кумиром під час інавгурації, займали місця з шостої ранку.

Нагадаємо, що минулої неділі динамівці достроково, за три тури до фінішу чемпіонату програли чемпіонський титул «Шахтарю».