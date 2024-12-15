Клопотенко зняв у Трапезному храмі Лаври кулінарне шоу. У Московської церкви істерика

Євген Клопотенко та Акім Галімов під час зйомок у храмі

УПЦ МП висловилася проти подібних знімань: «Храм – дім Божий, а не сцена для шоу та виступів»

Кулінар Євген Клопотенко та автор проєкту «Реальна історія» Акім Галімов зняли епізод про різдвяні українські традиційні страви у Трапезному храмі Києво-Печерської лаври. Українська православна церква московського патріархату обурилися через такий вибір місця для запису програми. Про це йдеться в дописі від представників Московської церкви (УПЦ МП).

Кілька днів тому на каналі «Реальна історія» зʼявився спецепізод про 12 українських автентичних страв. Окрім розповіді про гастрономічну українську культуру, в цьому випуску Клопотенко також показав традиційні для Святвечора страви. Частину з кулінаром знімали у Трапезному храмі.

«Раніше, поки була УПЦ МП, я міг про це лише мріяти – трапезна Києво-Печерської лаври, а ми знімаємо різдвяний епізод про українські сакральні страви та відроджуємо культуру в самісінькій святині. Оу вау!», – наголосив Клопотенко.

Тим часом УПЦ МП висловилася проти подібних знімань: «Храм – дім Божий, а не сцена для шоу та виступів. Православний храм – це місце, де людина зустрічається з Богом у молитві, сповіді та Таїнствах. Його призначення – бути Домом Господнім, де звучить молитва, покаяння і славослів’я, а не музика шоубізнесу чи звуки аплодисментів».

Там вважають, що храм створений «не для світських розваг», однак нині нібито існує тенденція «перетворення церковних просторів на майданчики для концертів, знімань, вистав».

Це «викликає занепокоєння», вважають в УПЦ. На їхню думку, так втрачається сакральність простору, знецінюється віра та відвертається увага від Бога. Тож там закликали «шанувати святість цих стін» і «використовувати їх лише за призначенням» – як місце молитви та «духовного зцілення».

Зауважимо, що президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 8371 щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, що мають керівний центр у державі, яка здійснює збройну агресію проти України.

Раніше Верховна Рада ухвалила в цілому урядовий законопроєкт про заборону Московської церкви, яка працює в Україні під брендом УПЦ МП. Зокрема, народного депутата Юрія Загороднього, який проголосував за заборону в Україні Російської православної церкви, було виключено з групи «Платформа за життя та мир».

Як повідомлялося, заступник голови ради безпеки РФ Дмитро Медведєв істерично відреагував на заборону діяльності в Україні релігійних організацій, що мають керівний центр у державі, яка здійснює збройну агресію проти України. Тим самим він зайвий раз підкреслив зв’язки релігійної організації, яка діє в Україні під брендом Української православної церкви Московського патріархату, з Росією.