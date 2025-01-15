Києво-Печерська лавра готується до реставрації сакральної реліквії (фото)

За 25 років великий іконостас Успенського собору зазнав значних пошкоджень

Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» розпочинає підготовчі роботи для реставрації великого іконостаса Успенського собору за фінансової підтримки Благодійного Фонду «Українська Лавра». Про це повідомляє пресслужба заповідника.

Зазначається, що за 25 років сакральна реліквія зазнала значних пошкоджень. Серед них – відшарування шпаклівок разом із сусальним золотом, руйнування фарбового шару, а також потенційні деформації дерев’яної основи.

Іконостас потребує реставраціїї через відшарування шпаклівок, руйнування фарбового шару, а також потенційні деформації дерев’яної основи фото: Yuriy Yurchenko, Національний заповідник Києво-Печерська лавра

Для визначення точного обсягу робіт фахівці заповідника планують використати будівельне риштування, що дозволить оглянути стан верхніх частин іконостаса.

фото: Національний заповідник Києво-Печерська лавра

«Ми бачимо значні пошкодження на нижніх елементах, однак без детального обстеження верхньої частини іконостаса складно оцінити повний обсяг реставраційних робіт», – прокоментував ситуацію Ігор Терещенко, заступник гендиректора з розвитку інфраструктури, благоустрою та рекреації.

Раніше за підтримки фонду вдалося успішно завершити реставрацію малого іконостаса Успенського собору.

Раніше було завершено реставрацію малого іконостаса Успенського собору фото: Національний заповідник Києво-Печерська лавра

За три місяці команда, до якої увійшли реставратори, знавці декоративно-прикладного мистецтва, Відділ наукової реставрації, консервації та експертизи рухомих пам'яток, співробітники інженерно-експлуатаційного відділу, провела очищення пошкоджених поверхонь, шпаклювання, відновлення фарбового покриття та позолочення.

Раніше повідомлялося, що у Національному заповіднику «Києво-Печерська лавра» розпочинає роботу навчальний центр з оцифрування пам’яток культури. Як зазначається, ініціатива реалізується за підтримки Міністерства культури Чеської Республіки, з яким уже підписано відповідну декларацію. Проєкт передбачає роботу двох мобільних станцій вартістю 10 та 20 млн крон. Вони дозволять оцифрувати старовинні манускрипти та зробити 3D-сканування культурних об’єктів.

До слова, у Києво-Печерській лаврі відкрився храм для військових, богослужіння проводитимуть військові капелани разом із братією монастиря. Ххрам розташований у церкві «Живоносне Джерело» на території Нижньої лаври Національного заповідника «Києво-Печерська лавра».