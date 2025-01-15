Головна Київ Новини
search button user button menu button

Києво-Печерська лавра готується до реставрації сакральної реліквії (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Києво-Печерська лавра готується до реставрації сакральної реліквії (фото)
Для визначення точного обсягу робіт фахівці заповідника планують оглянути стан верхніх частин іконостаса
фото: Національний заповідник Києво-Печерська лавра, Facebook

За 25 років великий іконостас Успенського собору зазнав значних пошкоджень

Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» розпочинає підготовчі роботи для реставрації великого іконостаса Успенського собору за фінансової підтримки Благодійного Фонду «Українська Лавра». Про це повідомляє пресслужба заповідника. 

Зазначається, що за 25 років сакральна реліквія зазнала значних пошкоджень. Серед них – відшарування шпаклівок разом із сусальним золотом, руйнування фарбового шару, а також потенційні деформації дерев’яної основи.

Іконостас потребує реставраціїї через відшарування шпаклівок, руйнування фарбового шару, а також потенційні деформації дерев’яної основи
Іконостас потребує реставраціїї через відшарування шпаклівок, руйнування фарбового шару, а також потенційні деформації дерев’яної основи
фото: Yuriy Yurchenko, Національний заповідник Києво-Печерська лавра

Для визначення точного обсягу робіт фахівці заповідника планують використати будівельне риштування, що дозволить оглянути стан верхніх частин іконостаса.

Києво-Печерська лавра готується до реставрації сакральної реліквії (фото) фото 1
фото: Національний заповідник Києво-Печерська лавра

«Ми бачимо значні пошкодження на нижніх елементах, однак без детального обстеження верхньої частини іконостаса складно оцінити повний обсяг реставраційних робіт», – прокоментував ситуацію Ігор Терещенко, заступник гендиректора з розвитку інфраструктури, благоустрою та рекреації.

Раніше за підтримки фонду вдалося успішно завершити реставрацію малого іконостаса Успенського собору.

Раніше було завершено реставрацію малого іконостаса Успенського собору
Раніше було завершено реставрацію малого іконостаса Успенського собору
фото: Національний заповідник Києво-Печерська лавра

За три місяці команда, до якої увійшли реставратори, знавці декоративно-прикладного мистецтва, Відділ наукової реставрації, консервації та експертизи рухомих пам'яток, співробітники інженерно-експлуатаційного відділу, провела очищення пошкоджених поверхонь, шпаклювання, відновлення фарбового покриття та позолочення. 

Раніше повідомлялося, що у Національному заповіднику «Києво-Печерська лавра» розпочинає роботу навчальний центр з оцифрування пам’яток культури. Як зазначається, ініціатива реалізується за підтримки Міністерства культури Чеської Республіки, з яким уже підписано відповідну декларацію. Проєкт передбачає роботу двох мобільних станцій вартістю 10 та 20 млн крон. Вони дозволять оцифрувати старовинні манускрипти та зробити 3D-сканування культурних об’єктів.

До слова, у Києво-Печерській лаврі відкрився храм для військових, богослужіння  проводитимуть військові капелани разом із братією монастиря. Ххрам розташований у церкві «Живоносне Джерело» на території Нижньої лаври Національного заповідника «Києво-Печерська лавра».

Читайте також:

Теги: Київ Києво-Печерська лавра реставрація лавра

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У травні при виписці з медзакладу Олексій освідчився коханій
Обоє пережили ампутації. У Києві одружилася пара ветеранів, яка познайомилася на реабілітації
16 грудня, 2024, 02:48
Кулінар Євген Клопотенко зняв проєкт про їжу у Лаврі
Скандал із кулінарним шоу Клопотенка. Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» зробив заяву
16 грудня, 2024, 10:59
Рятувальники деблокували жінку з машини
У Голосіївському районі Києва перекинулася вантажівка
17 грудня, 2024, 16:04
Киянина засуджено до дев'яти років позбавлення волі
У Києві 23-річний чоловік жорстоко вбив свою бабусю через несмачний суп
19 грудня, 2024, 11:21
Стармер планує відвідати Київ найближчими тижнями
Прем'єр Британії незабаром приїде в Україну, щоб обговорити розгортання миротворчих сил
10 сiчня, 17:59
Оце так хуртовина!
Київ та область засипає снігом
11 сiчня, 01:46
Юнак облив алкоголем металопластикові двері й підпалив запальничкою
У Києві 19-річний юнак намагався підпалити взуттєвий магазин
13 сiчня, 10:28
Видра річкова і сова вухата перебувають під захистом Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори 
Київські митники врятували від незаконного вивезення опудала рідкісних тварин (фото)
Вчора, 13:19
У одному з районів Києва посеред зими розцвів бузок (фото)
У одному з районів Києва посеред зими розцвів бузок (фото)
Сьогодні, 09:21

Новини

Києво-Печерська лавра готується до реставрації сакральної реліквії (фото)
Києво-Печерська лавра готується до реставрації сакральної реліквії (фото)
Пожежа у підземному кабельному колекторі в центрі Києва ліквідована (фото)
Пожежа у підземному кабельному колекторі в центрі Києва ліквідована (фото)
Київський метрополітен показав, як готують майбутніх машиністів
Київський метрополітен показав, як готують майбутніх машиністів
Чому небо над Києвом надвечір червоніє? Пояснення метеорологів
Чому небо над Києвом надвечір червоніє? Пояснення метеорологів
Троє молодиків, які приїхали до Києва на заробітки, зухвало пограбували місцевого жителя
Троє молодиків, які приїхали до Києва на заробітки, зухвало пограбували місцевого жителя
У одному з районів Києва посеред зими розцвів бузок (фото)
У одному з районів Києва посеред зими розцвів бузок (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
146K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 січня: ситуація на фронті
51K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 січня 2025
13K
Що сталося із найдивнішим рестораном Києва за три роки? (фото)
12K
Коли закінчиться війна. Історик Грицак окреслив сценарій розвитку подій на 2025 рік
11K
Герой України оцінив масштаби проблеми СЗЧ в українській армії
9352
Скільки б ви відсиділи в СРСР? У мережі зʼявився нестандартний тест

Новини

На війні загинув президент українського футбольного клубу
Сьогодні, 06:51
Росіяни окупували Янтарне, арешт президента Південної Кореї: головне за ніч
Сьогодні, 06:32
Кремль може використовувати потенційні наступи на Дніпропетровщину для інформаційного впливу – ISW
Сьогодні, 05:50
Рідні зниклих безвісти отримали право на відстрочку від мобілізації
Сьогодні, 05:22
Слідчі з другої спроби затримали президента Південної Кореї – ЗМІ
Сьогодні, 05:04
Француженка повірила в кохання з «Бредом Піттом» та втратила 830 тисяч євро
Сьогодні, 04:38

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua