Головна Київ Новини
search button user button menu button

Мінкульт назвав нову очільницю Києво-Печерської лаври

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Мінкульт назвав нову очільницю Києво-Печерської лаври
Котляревська є заступницею гендиректора з питань забезпечення платних послуг заповідника
фото: mcsc.gov.ua/Міністерство культури та стратегічних комунікацій

Колишній керівник заповідника був звільнений через неналежне виконання умов контракту

Відсьогодні обов’язки генерального директора Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» виконуватиме заступниця гендиректора з питань забезпечення платних послуг заповідника Світлана Котляревська. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство культури та стратегічних комунікацій.

Як зазначає пресслужба відомства, Котляревська виконуватиме обов’язки очільниці до призначення нового керівника заповідника.

Нагадаємо, Міністерство культури та стратегічних комунікацій звільнило директора державного заповідника «Києво-Печерська Лавра» Максима Остапенка. Згодом стало відомо, що посадовець був звільнений з посади у зв’язку з неналежним виконанням умов контракту та виявленими порушеннями у діяльності заповідника.

Остапенко готувався до масштабної виставки в Лаврі, коли дізнався, що Мінкульт вирішив його звільнити з посади керівника Національного заповідника «Києво-Печерська Лавра». За його словами, він був звільнений «без пояснень, попереджень та жодних офіційних зауважень щодо роботи».

Остапенко почав очолювати Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» ще у 2023 році. Раніше він керував заповідником «Хортиця».

Як повідомлялося, на території Нижньої лаври у Києво-Печерській лаврі досі живуть монахи Московського патріархату. Представники УПЦ МП можуть вільно пересуватися в Лаврі, проте для вірян вільного доступу на нижню територію зараз немає. Через те, що триває розгляд судової справи.

До слова, архієпископ УПЦ МП Любецький Никодим переконаний, що примирення між Православною церквою та Українською православною церквою Московського патріархату (УПЦ МП) затримується через втручання політиків.

Читайте також:

Теги: Мінкульт Києво-Печерська лавра

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Образ святого Юрія Переможця був створений у стилі українського бароко XVIII століття
У Києво-Печерській лаврі освячено особливу військову ікону
28 квiтня, 09:54
Щороку у третій четвер травня в Україні відзначається Всесвітній день вишиванки
67-річна Оксана Білозір вразила світлиною у вишиванці
15 травня, 14:01
Для вірян вільного доступу на територію Нижньої лаври зараз немає
Десятки монахів Московського патріархату прописані в Лаврі
Вчора, 06:54
Остапенко був звільнений через «неналежне виконання пунктів контракту»
Мінкульт звільнив директора державного заповідника «Києво-Печерська Лавра» Максима Остапенка
Сьогодні, 02:17
Остапенко готувався до масштабної виставки в Лаврі, коли дізнався, що Мінкульт вирішив його звільнити з посади керівника
Мінкульт пояснив, чому звільнено директора Києво-Печерської лаври
Сьогодні, 12:45
Євстратій Зоря про «проблеми у Лаврі»: Те, що з боку ПЦУ ці проблеми не виносилися на загал – не означає, що їх не було і нема
Архієпископ Зоря натякнув, чому раптово звільнено керівника Києво-Печерської лаври
Сьогодні, 15:07

Новини

Мінкульт назвав нову очільницю Києво-Печерської лаври
Мінкульт назвав нову очільницю Києво-Печерської лаври
На Бучанщині чоловіка затримано за сексуальне насильство над шестирічною дівчинкою
На Бучанщині чоловіка затримано за сексуальне насильство над шестирічною дівчинкою
Київські комунальники виявили на вулиці «замасковану» автолавку (фото)
Київські комунальники виявили на вулиці «замасковану» автолавку (фото)
У Києві група осіб під виглядом спадкоємців привласнила чотири квартири на 6,3 млн грн
У Києві група осіб під виглядом спадкоємців привласнила чотири квартири на 6,3 млн грн
Плавучий острів з'явився на озері у столичному парку «Нивки» (фото)
Плавучий острів з'явився на озері у столичному парку «Нивки» (фото)
У Києві вилучено електронні цигарки з канабісом та арсенал зброї: деталі спецоперації
У Києві вилучено електронні цигарки з канабісом та арсенал зброї: деталі спецоперації

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
225K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 травня: ситуація на фронті
84K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 травня 2025
76K
Трамп повідомив лідерам ЄС, чому Путін не припинить війну
59K
Колишній лікар Білого дому оцінив, скільки Джо Байдену залишилося жити
34K
Крупа винайняла апартаменти, аби з'їхати з СІЗО
25K
Трамп йде

Новини

Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
Вчора, 21:15
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 04:58
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
Вчора, 03:27
Візит кронпринца Норвегії до України, ухвалення санкцій проти РФ. Головне за 20 травня
20 травня, 20:59
Розмова Трампа та Путіна, запуск фонду ЄС для переозброєння України. Головне за 19 травня
19 травня, 21:23
Соліст Ziferblat вигукнув зі сцени Євробачення «Слава Україні»
17 травня, 22:50

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua