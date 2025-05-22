Мінкульт назвав нову очільницю Києво-Печерської лаври

Колишній керівник заповідника був звільнений через неналежне виконання умов контракту

Відсьогодні обов’язки генерального директора Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» виконуватиме заступниця гендиректора з питань забезпечення платних послуг заповідника Світлана Котляревська. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство культури та стратегічних комунікацій.

Як зазначає пресслужба відомства, Котляревська виконуватиме обов’язки очільниці до призначення нового керівника заповідника.

Нагадаємо, Міністерство культури та стратегічних комунікацій звільнило директора державного заповідника «Києво-Печерська Лавра» Максима Остапенка. Згодом стало відомо, що посадовець був звільнений з посади у зв’язку з неналежним виконанням умов контракту та виявленими порушеннями у діяльності заповідника.

Остапенко готувався до масштабної виставки в Лаврі, коли дізнався, що Мінкульт вирішив його звільнити з посади керівника Національного заповідника «Києво-Печерська Лавра». За його словами, він був звільнений «без пояснень, попереджень та жодних офіційних зауважень щодо роботи».

Остапенко почав очолювати Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» ще у 2023 році. Раніше він керував заповідником «Хортиця».

Як повідомлялося, на території Нижньої лаври у Києво-Печерській лаврі досі живуть монахи Московського патріархату. Представники УПЦ МП можуть вільно пересуватися в Лаврі, проте для вірян вільного доступу на нижню територію зараз немає. Через те, що триває розгляд судової справи.

До слова, архієпископ УПЦ МП Любецький Никодим переконаний, що примирення між Православною церквою та Українською православною церквою Московського патріархату (УПЦ МП) затримується через втручання політиків.