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    Фракція «Слуга народу» зібралася на позачергове засідання

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    Фракція «Слуга народу» зібралася на позачергове засідання
    Фото: Цензор.НЕТ

    Президента Володимира Зеленського поки немає на засіданні, натомість присутній кандидат на посаду прем’єр-міністра Денис Шмигаль

    Депутатська фракція «Слуга народу» зібралася на спеціальне засідання щодо обговорення кадрових питань у Кабінеті міністрів. Про це повідомляє «Укрінформ» з посиланням на своє джерело у фракції.

    Як повідомляють співрозмовники агентства, президента Володимира Зеленського поки немає на засіданні, але натомість присутній кандидат на посаду прем’єр-міністра Денис Шмигаль.

    У середу о 16:00 розпочнеться позачергове засідання парламенту, скликане на вимогу президента.

    Зазначимо, що заява Гончарука про відставку надійшла до Ради.

    Фракція «Слуга народу» на засіданні ввечері 3 березня ухвалила рішення задовольнити заяву прем'єр-міністра Олексія Гончарука про відставку. Лише троє нардепів від «Слуги народу» утримались під час голосування за відставку очільника уряду.

    До слова, Зеленський може оголосити про відставку Скалецької у Нових Санжарах.

    Також у депутатів в «є запитання» до голови СБУ Івана Баканова.

    У «Слузі народу» запевняють, що Рада у середу не звільнятиме генпрокурора.

    Заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук заявила, що перед голосуванням за перестановки в Кабміні повинні відбутися додаткові співбесіди з міністром Кабінету міністрів Дмитром Дубілетом і міністром розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофієм Миловановим.

    Раніше ЗМІ повідомили, що новим генеральним прокурором України можуть призначити нардепа від «Слуги народу» Сергія Іонушаса.

    Ввечері 2 березня нардеп від «Слуги народу» Олександр Дубінський заявив, що президент Володимир Зеленський зустрівся з Олексієм Гончаруком, після чого останній написав заяву на звільнення.

    Нагадаємо, перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, коментуючи можливі кадрові призначення в Кабміні, повідомив, що наразі є декілька робочих варіантів.

    Також ЗМІ повідомили, що «Слуги народу» отримали від Офісу Зеленського інструкцію, як вщент розкритикувати уряд та керівників силових органів. 

    До слова, Верховна Рада 4 жовтня 2019 року затвердила Програму діяльності уряду, запропоновану Гончаруком. Згідно з законом про Кабмін, після затвердження програми діяльності парламент 12 місяців не може розглядати питання про відповідальність уряду і звільнити його. Звільнення можливе лише у разі, якщо прем'єр-міністр сам напише заяву про звільнення.

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