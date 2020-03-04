Фракція «Слуга народу» зібралася на позачергове засідання



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Фото: Цензор.НЕТ

Президента Володимира Зеленського поки немає на засіданні, натомість присутній кандидат на посаду прем’єр-міністра Денис Шмигаль

Депутатська фракція «Слуга народу» зібралася на спеціальне засідання щодо обговорення кадрових питань у Кабінеті міністрів. Про це повідомляє «Укрінформ» з посиланням на своє джерело у фракції.

Як повідомляють співрозмовники агентства, президента Володимира Зеленського поки немає на засіданні, але натомість присутній кандидат на посаду прем’єр-міністра Денис Шмигаль.

До слова, Верховна Рада 4 жовтня 2019 року затвердила Програму діяльності уряду, запропоновану Гончаруком. Згідно з законом про Кабмін, після затвердження програми діяльності парламент 12 місяців не може розглядати питання про відповідальність уряду і звільнити його. Звільнення можливе лише у разі, якщо прем'єр-міністр сам напише заяву про звільнення.