Втрати ворога станом на 30 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1100 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 30 квітня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 30 квітня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 30 квітня втратила:
- особового складу – близько 951960 (+1100) осіб,
- танків – 10729 (+1) од,
- бойових броньованих машин – 22353 (+1) од,
- артилерійських систем – 27091 (+11) од,
- РСЗВ – 1374 (+1) од,
- засоби ППО – 1146 (+1) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 335 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 34289 (+112),
- крилаті ракети – 3196 (+0),
- кораблі /катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 46611 (+179) од,
- спеціальна техніка – 3869 (+9)
Активність флоту окупантів станом на 30 квітня
- В Чорному морі ожин ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до шести ракет;
- В Азовському морі відсутні ворожі кораблі;
- В Середземному морі три ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – сім суден, з них шість продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 10 суден, з них п'ять продовжили рух з протоки Босфор.
Нагадаємо, триває 1162-й день повномасштабної війни в Україні.
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