Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Втрати ворога станом на 30 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
google social img telegram social img facebook social img
Втрати ворога станом на 30 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку року втратила в Україні 22353 бойових броньованих машин
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1100 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 30 квітня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 30 квітня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 30 квітня втратила:

  • особового складу – близько 951960 (+1100) осіб,
  • танків – 10729 (+1) од,
  • бойових броньованих машин – 22353 (+1) од,
  • артилерійських систем – 27091 (+11) од,
  • РСЗВ – 1374 (+1) од,
  • засоби ППО – 1146 (+1) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 335 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 34289 (+112),
  • крилаті ракети – 3196 (+0),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 46611 (+179) од,
  • спеціальна техніка – 3869 (+9)
Втрати окупантів станом на ранок 30 квітня
Втрати окупантів станом на ранок 30 квітня
Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 30 квітня

  • В Чорному морі ожин ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до шести ракет;
  • В Азовському морі відсутні ворожі кораблі;
  • В Середземному морі три ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – сім суден, з них шість продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 10 суден, з них п'ять продовжили рух з протоки Босфор.
Активність ворожого флоту станом на ранок 30 квітня
Активність ворожого флоту станом на ранок 30 квітня
ВМС ЗСУ

Нагадаємо, триває 1162-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: росія окупанти Чорне море ЗСУ війна Азовське море Україна втрати

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Руйнування в Дніпрі через обстріл
Росіяни вдарили дронами по Дніпру: є постраждалі
4 квiтня, 04:52
Командир колумбійців лейтенант Гамлет Авагян
Колумбійська штурмова рота знищує спецназ КНДР на Курщині
6 квiтня, 20:50
У лютому 2024 року Хальбаєв підписав контракт з Міноборони РФ і вирушив на війну проти України
Мав п'ятеро дітей та вагітну дружину. ЗСУ знищили бурятського лучника
6 квiтня, 14:07
Колаборант Петро Прима упевнений, що через 15 років україни не буде
Тюрма – наче курорт. Як живуть та на що скаржаться окупанти у полоні
12 квiтня, 20:10
У знищеному Бахмуті розвішують російські плакати
Окупанти готують зруйнований Бахмут до дня перемоги (фото)
16 квiтня, 06:22
Путін оголосив перемир'я, якого окупанти не дотримуються
Чому Путін оголосив «великоднє перемир’я»: військовий аналітик назвав три важливі причини
20 квiтня, 16:58
У ЗСУ створено новий корпус: до складу увійшли легендарні бойові бригади
У ЗСУ створено новий корпус: до складу увійшли легендарні бойові бригади
25 квiтня, 19:35
РФ з початку року втратила в Україні 22325 бойових броньованих машин
Втрати ворога станом на 29 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
Вчора, 07:52
Сили оборони влаштували вибух окупантам на межі Харківської та Луганської областей
ЗСУ показали, як знищили переправу окупантів через річку Жеребець (відео)
Вчора, 07:29

Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 30 квітня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 30 квітня 2025 року
Втрати ворога станом на 30 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 30 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
Атака на Харків: кількість постраждалих зросла до 45 (фото)
Атака на Харків: кількість постраждалих зросла до 45 (фото)
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 квітня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 квітня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 30 квітня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 30 квітня 2025
В Україні очікується до +22°: погода на 30 квітня
В Україні очікується до +22°: погода на 30 квітня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
210K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 квітня: ситуація на фронті
76K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 квітня 2025
20K
Колишня зірка «Кварталу» Олена Кравець вийшла на сцену Театру Франка: перші оцінки глядачів (фото)
18K
День прикордонника України: історія свята, яскраві листівки, вітання у віршах та прозі
17K
Магучіх кваліфікувалася на перший в історії абсолютний чемпіонат світу з легкої атлетики
15K
«Усі роблять вигляд, що не знають, чий це бізнес». Підсанкційний бізнесмен активно господарює у Дніпрі

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 04:49
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:07
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 22 хвилини
28 квiтня, 14:30
Карта бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2025 року
28 квiтня, 08:40
28 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 квiтня, 00:01
27 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 квiтня, 00:01

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua