Зеленський: Хочу подякувати нашим правоохоронцям за те, що додають в обмінний фонд російських диверсантів і колаборантів

Президент: «Кожен день на війні – це втрата життів. Звісно, у Росії людей не рахують. Але світ повинен рахувати. Нові санкції проти Росії потрібні»

У традиційному вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський прокоментував обмін полоненими, дипломатичні зусилля до миру та дав завдання главі МЗС. Як передає «Главком», про це йдеться у відеозверненні очільника держави.

«Головне – відбувся обмін. І це перший етап найбільшого обміну, про який домовились у Туреччині. Фактично єдиний значимий результат зустрічі в Туреччині – усе інше росіяни блокують. Поки що блокують. Але повернення наших людей – це саме те, заради чого ми завжди працюємо. Обов’язково повернемо всіх», – заявив президент.

За його словами, завтра й післязавтра – теж наступні етапи обміну. «Обов’язково дякую всім нашим воїнам на фронті, які забезпечують поповнення для України саме обмінного фонду. Також хочу подякувати сьогодні нашим правоохоронцям за те, що додають в обмінний фонд російських диверсантів і колаборантів», – зазначив гарант.

Президент наголосив, що потрібні дипломатичні кроки до реального миру і нова й дієва архітектура безпеки. «І коли в росіян уже тиждень пішов на формулювання так званого «меморандуму», який вони хочуть, щоб відповісти на потребу припинити вогонь, – це точно знущання з усього світу. Стільки часу! Кожен день на війні – це втрата життів. Звісно, у Росії людей не рахують. Але світ повинен рахувати. Нові санкції проти Росії потрібні», – акцентував увагу Зеленський.

Також сьогодні була доповідь сьогодні міністра закордонних справ України Андрія Сибіги. Зеленський дав завдання забезпечити додаткове фінансування для виробництва артилерії – снарядів.

«Результат є – дві третини коштів уже забезпечені. Друге: додаткове фінансування коштів на виробництво дронів в Україні. Кошти будуть. Третє: ми готуємося до участі України у форматі «Групи семи». Дякую МЗС за роботу», – підсумував гарант.

Нагадаємо, що сьогодні із російського полону повернулися 390 українців. Це перший етап обміну «1000 на 1000». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського. Сьогоднішній обмін – вже шостий цього року та 65-ий від початку повномасштабного вторгнення.

Як повідомлялося, серед звільнених з полону – цивільні, військовослужбовці ЗСУ, зокрема ВМС, ДШВ, Сил ТрО, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України.