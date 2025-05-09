Навіщо Кремль поширює міфи про Другу світову: аналіз ISW

РФ планує використати міфологію Другої світової війни для виправдання потенційної майбутньої агресії проти Заходу

Росія намагається представити війну проти України як продовження «героїчного шляху» СРСР у Другій світовій, тому і поширює «історичну» пропаганду. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни, передає «Главком».

«Кремль продовжує використовувати радянські міфи про перемогу у Другій світовій війні, щоб створити інформаційні умови для виправдання затяжної війни в Україні та майбутньої агресії проти НАТО в очах російського суспільства», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, аналітики нагадали, що міністр оборони РФ Андрій Білоусов 8 травня опублікував статтю, у якій стверджує, що війна Росії проти України «увійде в історію» як подвиг, подібний до перемоги Червоної армії над нацистською Німеччиною. Також він заявив, що війна Росії в Україні є продовженням «славних традицій» радянської мужності та героїзму, а також ентузіазму радянського народу щодо мобілізації та підтримки військових дій. А перемога Росії в Україні «неминуча».

Білоусов повторив наратив, що Росія нібито не мала вибору, окрім як розпочати повномасштабне вторгнення в Україну у лютому 2022 року, оскільки ситуація була «питанням життя і смерті».

«Кремлівські чиновники останнім часом активно використовують міфологію Другої світової війни для формування нової псевдодержавної ідеології, яка має охопити кілька поколінь і яку Кремль планує використати для виправдання потенційної майбутньої агресії проти Заходу», – додали експерти.

Аналітики ISW наголошують, що подібна інформаційна кампанія є частиною стратегії «рефлексивного контролю», покликаної зменшити підтримку України з боку європейських країн.

Нагадаємо, низка міфів про Другу світову війну, створених російською пропагандою, продовжують активно поширюватися у світі. Ключовий з них: Радянський Союз, а отже, й Росія як його правонаступниця, є єдиним переможцем у Другій світовій.

Другий небезпечний міф – про те, що у 1945 році було нібито остаточно подолано зло, а це не так.