Головна Світ Політика
search button user button menu button

Навіщо Кремль поширює міфи про Другу світову: аналіз ISW

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
google social img telegram social img facebook social img
Навіщо Кремль поширює міфи про Другу світову: аналіз ISW
фото: EPA

РФ планує використати міфологію Другої світової війни для виправдання потенційної майбутньої агресії проти Заходу

Росія намагається представити війну проти України як продовження «героїчного шляху» СРСР у Другій світовій, тому і поширює «історичну» пропаганду. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни, передає «Главком».

«Кремль продовжує використовувати радянські міфи про перемогу у Другій світовій війні, щоб створити інформаційні умови для виправдання затяжної війни в Україні та майбутньої агресії проти НАТО в очах російського суспільства», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, аналітики нагадали, що міністр оборони РФ Андрій Білоусов 8 травня опублікував статтю, у якій стверджує, що війна Росії проти України «увійде в історію» як подвиг, подібний до перемоги Червоної армії над нацистською Німеччиною. Також він заявив, що війна Росії в Україні є продовженням «славних традицій» радянської мужності та героїзму, а також ентузіазму радянського народу щодо мобілізації та підтримки військових дій. А перемога Росії в Україні «неминуча».

Білоусов повторив наратив, що Росія нібито не мала вибору, окрім як розпочати повномасштабне вторгнення в Україну у лютому 2022 року, оскільки ситуація була «питанням життя і смерті».

«Кремлівські чиновники останнім часом активно використовують міфологію Другої світової війни для формування нової псевдодержавної ідеології, яка має охопити кілька поколінь і яку Кремль планує використати для виправдання потенційної майбутньої агресії проти Заходу», – додали експерти.

Аналітики ISW наголошують, що подібна інформаційна кампанія є частиною стратегії «рефлексивного контролю», покликаної зменшити підтримку України з боку європейських країн.

Нагадаємо, низка міфів про Другу світову війну, створених російською пропагандою, продовжують активно поширюватися у світі. Ключовий з них: Радянський Союз, а отже, й Росія як його правонаступниця, є єдиним переможцем у Другій світовій.

Другий небезпечний міф – про те, що у 1945 році було нібито остаточно подолано зло, а це не так.

Читайте також:

Теги: росія пропаганда війна Друга світова війна Андрій Білоус ISW

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Побєда для Росії. Чому це так важливо
Побєда для Росії. Чому це так важливо
5 травня, 07:48
Меморіал Аризони Перл Гарбор
День перемоги у США. Який слід залишили українці
Вчора, 18:08
Де-факто для росіян Друга світова війна почалася 17 вересня 1939 року, і вони тоді були союзниками нацистів, де-юре – 22 червня 1941 року
Чи варто відмовлятися від участі у перемозі над нацизмом?
7 травня, 11:00
Агенти РФ готують масові інформаційно-пропагандистські заходи
Розвідка повідомила про плани росіян у Європі та США до 9 травня
6 травня, 12:04
У Москві має відбутися військовий парад, на якому зберуться союзники Путіна
Скільки Росія витратить на святкування 9 травня: дані Центру протидії дезінформації
6 травня, 14:08
Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська вшанували пам’ять полеглих у Другій світовій війні
Президент і перша леді вшанували пам’ять полеглих у Другій світовій війні (фото)
Вчора, 14:59
Очільник Кремля заявив, що Росія і Китай «протидіє сучасним проявам неонацизму і мілітаризму»
Путін назвав країну, військових якої буде найбільше на параді в Москві
Вчора, 11:36
Трамп стверджував, що Росія допомогла США перемогти у Другій світовій війні
Український історик: Трамп перейняв міфи Путіна про Другу світову
Вчора, 17:22
Європа відзначає 8 травня як День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
Сибіга з очільниками МЗС назвали уроки Другої світової, аби не допустити Третьої
Вчора, 18:44

Політика

Байден вперше розповів про причини поразки Гарріс на виборах
Байден вперше розповів про причини поразки Гарріс на виборах
Навіщо Кремль поширює міфи про Другу світову: аналіз ISW
Навіщо Кремль поширює міфи про Другу світову: аналіз ISW
США не хочуть розвалу України, Трамп закликає до миру: головне за ніч
США не хочуть розвалу України, Трамп закликає до миру: головне за ніч
Європейський Союз наближається до створення трибуналу проти Кремля
Європейський Союз наближається до створення трибуналу проти Кремля
Угода про надра не пов'язана з переговорами про завершення війни – Держдеп США
Угода про надра не пов'язана з переговорами про завершення війни – Держдеп США
Проросійський кандидат в президенти Румунії вимагає компенсацію за Patriot від України
Проросійський кандидат в президенти Румунії вимагає компенсацію за Patriot від України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
216K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 травня: ситуація на фронті
79K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 травня 2025
58K
Путін назвав країну, військових якої буде найбільше на параді в Москві
24K
«Вони притягнули війну в Україну?» Анонс концерту відомої групи спровокував дискусії у мережі
12K
Німеччина ухвалила нове рішення щодо біженців: що зміниться
11K
«Хочу, щоб вони публічно вибачилися»: ветеран прокоментував конфлікт у львівському банку

Новини

Конклав обрав нового Папу. Рада ратифікувала угоду про надра. Головне за 8 травня
Вчора, 21:18
Старт конклаву та авіаколапс у Росії. Головне за 7 травня
7 травня, 21:11
Обмін полоненими, обрання нового канцлера Німеччини. Головне за 6 травня
6 травня, 21:06
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
6 травня, 20:44
В застосунку «Армія+» з’являться нові рапорти – Умєров
6 травня, 15:03
Угода про надра. Rothschild & Co з Дубая за €900 тис консультували Мінекономіки
6 травня, 12:25

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua