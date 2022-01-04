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    Британські науковці назвали «суперпродукти» для зміцнення імунітету

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    Служба охорони здоров'я Британії: цитрусові, броколі та часник зміцнюють імунітет - Британські науковці назвали «суперпродукти» для зміцнення імунітету

    Служба охорони здоров'я Британії: цитрусові, броколі та часник зміцнюють імунітет

    фото з відкритих джерел

    Рейтинг очолили цитрусові

    Фахівці Національної служби охорони здоров'я Великої Британії назвали «суперпродукти», які зміцнюють імунітет.

    На їхню думку, ефективно боротися з інфекціями допомагають цитрусові, броколі, часник, імбир та куряче м'ясо.

    Рейтинг очолили цитрусові, далі – броколі, що містить у собі вітаміни А, С, Е, а також клітковину та антиоксиданти.

    Часник, що знаходиться на третьому місці списку, допомагає знизити ризик захворювання на застуду або полегшити перебіг хвороби, додали експерти.

    Раніше учені назвали продукт, що допомагає боротися із гіпертонією. Також повідомлялося, що вакцини діють проти «Омікрону» ефективніше за природній імунітет.

    Зазначимо, у Франції виявлений новий штам коронавірусу.

    Нагадаємо, нещодавно вчені пояснили, як мутації коронавірусу впливають на імунітет.

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    Теги: здоров'я продукти рейтинг їжа хвороби імунітет
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    Британські науковці назвали «суперпродукти» для зміцнення імунітету