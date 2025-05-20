ЦПД попередив про появу фейкових акаунтів Зеленського, Єрмака та Малюка

Офіційні акаунти мають відповідний знак верифікації

Центр протидії дезінформації зафіксував створення фейкових акаунтів президента України Володимира Зеленського, першої леді Олени Зеленської, керівника Офісу президента Андрія Єрмака та голови СБУ Василя Малюка в Тelegram, передає «Главком».

«У президента, першої леді та керівника Офісу є офіційні акаунти, які мають відповідний знак верифікації (синя пташка), а діяльність голови СБУ висвітлюється на офіційному верифікованому акаунті Служби безпеки України», – йдеться у повідомленні.

Центр протидії дезінформації запевнив, що всі інші канали є фейковими.

«Зазначимо, що у деяких випадках фейкові канали створюють на базі старих пабліків криптобірж, перейменовуючи їх», – додали в ЦПД.

Нагадаємо, російські пропагандисти поширюють фальшиву рекламу від Міністерства оборони України із закликом до молоді підписувати контракт із ЗСУ за гроші, які прирівнюють до майже 2 857 наборів суші. Також на зображенні дівчина у формі, як натяк на жіночу мобілізацію.

Центр протидії дезінформації підкреслює: такої рекламної кампанії ніколи не існувало. На офіційних ресурсах Міністерства оборони України відсутні будь-які згадки або публікації з подібною візуалізацією чи повідомленнями.

До слова, мережею поширилась інформація про те, що Угорщина має намір повернути собі частину українських земель. Так звана угорська операція має назву «Турул», також ширяться відео, де нібито до кордону з Україною Угорщина стягує бронетехніку.

Стало відомо, що перші подібні новини пішли з анонімного акаунту HungaryBased.

Повідомляється, що з цього облікового запису регулярно публікуються провокаційні дописи про «повернення Закарпаття». Також ЦПД пояснює, що цей акаунт не має жодного стосунку до угорських медіа чи державних структур.