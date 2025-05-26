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Зеленський пояснив, що Путін хоче показати масованими обстрілами

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Зеленський пояснив, що Путін хоче показати масованими обстрілами
Глава України вважає, що світ має позбавити Росію бажання воювати
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Президент: «Тільки відчуття повної безкарності може дозволяти Росії завдавати таких ударів та ще й постійно збільшувати масштаб»

Російська Федерація третю ніч комбіновано обстрілює Україну, застосовуючи дрони і ракети. Ворог застосував найбільшу кількість безпілотників від початку повномасштабної війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.

Український лідер наголосив, що географія удару цієї ночі – від Чернігівщини до Хмельниччини, від Харківської області до Одеської. За словами президента, тільки відчуття повної безкарності може дозволяти Росії завдавати таких ударів та ще й постійно збільшувати масштаб. Як зазначив Зеленський у цих ударах немає жодного значного військового сенсу, але є політичний.

«Таким чином Путін демонструє, наскільки він зневажає світ, який витрачає більше зусиль на «діалог» із ним, ніж на тиск. Як і будь-якого злочинця, Росію можна поставити в рамки тільки силою. Тільки завдяки силі – силі Сполучених Штатів, силі Європи, силі всіх націй, які поважають життя, – можна досягти повного припинення цих ударів і реального миру», – каже він.

Зеленський переконаний, що на збільшення російських ударів варто відповідати збільшенням санкцій, оскільки потрібно змусити позбавити РФ бажання воювати. «На ігнорування Росією дипломатії та відмову навіть від припинення вогню треба відповідати блокуванням російських фінансів і торгівлі російською нафтою», – пояснив глава нашої держави.

Нагадаємо, у ніч проти понеділка, 26 травня, російські окупанти завдали чергового комбінованого удару дронами та крилатими ракетами на Київщину.

До слова, російські війська атакували Хмельниччину. Зокрема, ворог атакував Старокостянтинівську громаду. Внаслідок обстрілу постраждали чотири підприємства області – їхні складські приміщення, цехи та адміністративні будівлі.

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Теги: Володимир Зеленський обстріл

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