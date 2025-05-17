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Суд РФ виніс вирок австралійцю, який воював на боці України

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Суд РФ виніс вирок австралійцю, який воював на боці України
Росіяни взяли в полон Дженкінса та жорстко його допитували
фото з відкритих джерел

Дженкінс не є найманцем, адже має офіційний контракт з українськими Збройними силами

Російський суд виніс вирок австралійцю, який брав участь у російсько-українській війні на боці України. РФ засудила чоловіка на 13 років ув'язнення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Згідно з офіційною заявою прокуратури РФ, Оскара Дженкінса «визнано винним в участі у збройному конфлікті як найманця».

Слідство стверджує, що він брав участь у бойових діях проти російських військ у складі Збройних сил України з березня по грудень 2024 року.

Реакція Австралії

Уряд Австралії рішуче засудив рішення російського суду, наголосивши на політичному характері переслідування. Канберра вимагає негайного доступу до Дженкінса.

Міністр закордонних справ Пенні Вонг заявила, що уряд Австралії «шокований фіктивним судовим процесом та 13-річним вироком», винесеним Дженкінсу.

«Як повноправний військовослужбовець Збройних сил України, Дженкінс є військовополоненим. Уряд Австралії чітко дав Росії зрозуміти, що Дженкінсу має бути надано захист, як військовополоненому. Росія зобов’язана поводитися з ним відповідно до міжнародного гуманітарного права, включаючи гуманне поводження», – сказала Вонг.

Вона зазначила, що уряд Австралії співпрацюватиме з Україною та Міжнародним комітетом Червоного Хреста, щоб домогтися благополуччя та звільнення Дженкінса.

Нагадаємо, у Росії висунули звинувачення полоненому австралійському добровольцю Оскару Дженкінсу, який воював за Україну.

Посол України в Австралії Василь Мирошниченко наголосив, що Дженкінс не є найманцем, адже той має офіційний контракт з українськими Збройними силами, а тому на нього поширюється міжнародне право і до нього треба ставитися як до військовополоненого.

Однак Росія не дуже звертає увагу на міжнародне право, каже посол.

Він каже, що звинувачення Росії проти австралійця не здивували його, адже раніше там робили те саме і щодо багатьох інших іноземців, зокрема деяких журналістів. Водночас Мирошниченко заявив, що «ми залишаємося оптимістами, що зможемо врешті-решт обміняти його».

У середині грудня 2024 року російські пропагандисти поширили відео допиту військовополоненого, який представився вчителем з Австралії Оскаром Дженкінсом, що жив в Україні.

На кадрах його жорстоко допитують: у нього зв’язані руки і йому завдають ударів по голові. На запитання він відповідав англійською, українською та російською, розповідаючи, що працює вчителем у Китаї та навчається в Австралії.

 

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Теги: суд росія добровольці вирок Австралія

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