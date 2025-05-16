Досить ігор з Росією: сенатор США закликав до негайного голосування за санкційний законопроєкт

«Коли мова йде про ігри Росії, досить» – Грем

Сенатори США Ліндсі Грем та Річард Блюменталь закликали Конгрес ухвалити санкції проти Росії після того, як переговори про припинення вогню між Росією та Україною видались не зовсім вдалими. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Сенатори закликали до негайного голосування за санкційний законопроєкт.

Грем, перебуваючи на зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Туреччині, заявив: «Коли мова йде про ігри Росії, досить».

Блюменталь додав, що Путін продовжуватиме блокувати зусилля щодо припинення вогню, доки його економіка не буде ізольована на фінансовому острові.

Агенство пише, що 1 квітня сенатор-демократ Блюменталь і сенатор-республіканець Грем внесли на розгляд законопроєкт, «який має на меті ускладнити фінансування війни для Росії шляхом додавання таких положень, як 500% тариф на імпорт до США з країн, які купують російські енергоносії».

Однак дата голосування поки не визначена.

Санкції, що впроваджували США з 2022 року проти Росії, як пише Reuters, «були болісними для економіки Росії, але Москва знайшла способи обійти санкції та продовжувати фінансувати свою війну».

Нагадаємо, у Стамбулі відбулись переговори між Україною та Росією. Європейські лідери висловились про позицію Росії під час переговорів у Стамбулі. Політики відзначають, що саме Росія гальмує процес припинення вогню.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський, глава Франції Емануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, премʼєр Британії Кір Стармер та глава уряду Польщі Дональд Туск провели телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

За словами президента, політики обговорили зустріч у Стамбулі. Як зазначив лідер нашої держави, Україна готова до максимально швидких кроків заради реального миру, і важливо, щоб світ тримався сильних позицій.

Як відомо, українська та російська делегації завершили переговори про припинення вогню. Як зазначив міністр оборони та глава української делегації Рустем Умєров, посадовці під час зустрічі обговорювали можливість обміну у форматі «1000 на 1000». За його словами, це станеться «найближчим часом», проте точну дату він не озвучив. «Ми знаємо дату, але поки не будемо говорити її», – сказав Умєров.

Крім того, делегації готують зустріч на рівні очільників країн: президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.

Нагадаємо, у Стамбулі, палаці Долмабахче, завершилися тристоронні переговори делегацій України, США та Туреччини. Участь у перемовинах взяли міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, держсекретар США Марко Рубіо, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан і керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Пізніше до перемовин приєднався спецпредставник президента США Кіт Келлог.

Згодом стартували переговори України та Росії. Українську делегацію на перемовинах з російською стороною про припинення вогню очолив міністр оборони Рустем Умєров. Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що «рівень делегації росіян для переговорів про мир схожий на бутафорський».

За словами президента, переговори все ж відбулися з «поваги до Трампа та Ердогана». Завдання української делегації – досягти перших кроків для припинення війни. В української делегації є мандат для ведення переговорів.

Як відомо, Російська Федерація на переговорах висунула вимоги, які є «нереалістичними і виходять далеко за рамки того, що коли-небудь обговорювалося». Джерело в дипломатичних колах України повідомило журналістам, що деякі з вимог РФ включають виведення українських військ з «її території» як умову припинення вогню.

Москва почала вимагати виведення українських військ з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Раніше керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що російська сторона намагається створити асоціації між нинішніми переговорами і подіями 2022 року, проте такі спроби є безуспішними.