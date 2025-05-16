Головна Світ Політика
search button user button menu button

Досить ігор з Росією: сенатор США закликав до негайного голосування за санкційний законопроєкт

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Досить ігор з Росією: сенатор США закликав до негайного голосування за санкційний законопроєкт
Грем закликав перейти до негайного голосування за санкційний законопроєкт
фото: Reuters

«Коли мова йде про ігри Росії, досить» – Грем

Сенатори США Ліндсі Грем та Річард Блюменталь закликали Конгрес ухвалити санкції проти Росії після того, як переговори про припинення вогню між Росією та Україною видались не зовсім вдалими. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Сенатори закликали до негайного голосування за санкційний законопроєкт.

Грем, перебуваючи на зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Туреччині, заявив: «Коли мова йде про ігри Росії, досить».

Блюменталь додав, що Путін продовжуватиме блокувати зусилля щодо припинення вогню, доки його економіка не буде ізольована на фінансовому острові.

Агенство пише, що 1 квітня сенатор-демократ Блюменталь і сенатор-республіканець Грем внесли на розгляд законопроєкт, «який має на меті ускладнити фінансування війни для Росії шляхом додавання таких положень, як 500% тариф на імпорт до США з країн, які купують російські енергоносії».

Однак дата голосування поки не визначена.

Санкції, що впроваджували США з 2022 року проти Росії, як пише Reuters, «були болісними для економіки Росії, але Москва знайшла способи обійти санкції та продовжувати фінансувати свою війну».

Нагадаємо, у Стамбулі відбулись переговори між Україною та Росією. Європейські лідери висловились про позицію Росії під час переговорів у Стамбулі. Політики відзначають, що саме Росія гальмує процес припинення вогню.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський, глава Франції Емануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, премʼєр Британії Кір Стармер та глава уряду Польщі Дональд Туск провели телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

За словами президента, політики обговорили зустріч у Стамбулі. Як зазначив лідер нашої держави, Україна готова до максимально швидких кроків заради реального миру, і важливо, щоб світ тримався сильних позицій.

Як відомо, українська та російська делегації завершили переговори про припинення вогню. Як зазначив міністр оборони та глава української делегації Рустем Умєров, посадовці під час зустрічі обговорювали можливість обміну у форматі «1000 на 1000». За його словами, це станеться «найближчим часом», проте точну дату він не озвучив. «Ми знаємо дату, але поки не будемо говорити її», – сказав Умєров.

Крім того, делегації готують зустріч на рівні очільників країн: президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.

Нагадаємо, у Стамбулі, палаці Долмабахче, завершилися тристоронні переговори делегацій України, США та Туреччини. Участь у перемовинах взяли міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, держсекретар США Марко Рубіо, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан і керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Пізніше до перемовин приєднався спецпредставник президента США Кіт Келлог.

Згодом стартували переговори України та Росії. Українську делегацію на перемовинах з російською стороною про припинення вогню очолив міністр оборони Рустем Умєров. Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що «рівень делегації росіян для переговорів про мир схожий на бутафорський».

За словами президента, переговори все ж відбулися з «поваги до Трампа та Ердогана». Завдання української делегації – досягти перших кроків для припинення війни. В української делегації є мандат для ведення переговорів.

Як відомо, Російська Федерація на переговорах висунула вимоги, які є «нереалістичними і виходять далеко за рамки того, що коли-небудь обговорювалося». Джерело в дипломатичних колах України повідомило журналістам, що деякі з вимог РФ включають виведення українських військ з «її території» як умову припинення вогню.

Москва почала вимагати виведення українських військ з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Раніше керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що російська сторона намагається створити асоціації між нинішніми переговорами і подіями 2022 року, проте такі спроби є безуспішними.

Читайте також:

Теги: росія економіка санкції переговори законопроєкт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мединський (по центру) заявив, що російська делегація задоволена результатом перемовин з Україною
Помічник Путіна розповів, коли Україна та Росія продовжать перемовини
Сьогодні, 17:05
Індійський та пакистанський уряди розпочнуть переговори «з широкого кола питань» на нейтральній території
Індія і Пакистан погодилися на негайне припинення вогню
10 травня, 15:46
Ці кошти забезпечені за рахунок прибутків від знерухомлених активів Центробанку Росії
Євросоюз передав Україні €1 млрд від заморожених активів РФ – Шмигаль
8 травня, 16:14
Збільшення поставок вибухових речовин для наповнення боєприпасів має вирішальне значення для військових зусиль Росії в Україні
РФ активно розширює виробництво вибухових речовин – Reuters
8 травня, 16:04
Україна наклала десятирічні санкції на мільйонера з Дніпра Вадима Єрмолаєва, який має кіпрський паспорт
Як вийти з-під санкцій сухим і отримати подяку уряду? Майстер-клас бізнесмена Вадима Єрмолаєва Війна і бізнес
29 квiтня, 14:30
Станом на день 23 квітня на арсеналі продовжувалась детонація боєприпасів
Знищення одного із найбільших складів боєприпасів РФ: зʼявилися супутникові знімки
24 квiтня, 08:46
Адміністрація Трампа запропонувала Києву виключення потенційного членства України в НАТО і фактична відмова від Криму
Команда Трампа чекає відповіді від України щодо Криму і відмови від НАТО – WSJ
21 квiтня, 08:20
Зеленський заслухав доповідь Сирського
РФ продовжує штурмувати та обстрілювати позиції ЗСУ. Президент заслухав доповідь Сирського
20 квiтня, 07:22
Перші 100 днів Трампа будуть 30 квітня
Перші 100 днів Трампа: який результат маємо?
19 квiтня, 15:30

Політика

Clash Report: Кремль озвучив п'ять вимог на переговорах у Стамбулі
Clash Report: Кремль озвучив п'ять вимог на переговорах у Стамбулі
Досить ігор з Росією: сенатор США закликав до негайного голосування за санкційний законопроєкт
Досить ігор з Росією: сенатор США закликав до негайного голосування за санкційний законопроєкт
Європейські лідери прокоментували позицію Росії на переговорах у Стамбулі
Європейські лідери прокоментували позицію Росії на переговорах у Стамбулі
Другий тур президентських виборів у Румунії. Лідер української діаспори назвав правильного кандидата
Другий тур президентських виборів у Румунії. Лідер української діаспори назвав правильного кандидата
Росія на переговорах погрожувала захопити Харків й Суми – The Economist
Росія на переговорах погрожувала захопити Харків й Суми – The Economist
Експосолка США в Україні пояснила, що стало причиною її відставки
Експосолка США в Україні пояснила, що стало причиною її відставки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
221K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 травня: ситуація на фронті
82K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 травня 2025
52K
Україна втратила F-16 під час нічної атаки: Повітряні сили повідомили про долю пілота
33K
Суд поламав плани Порошенка та його дружини, які рятують майно від санкцій
26K
Росія висунула нереалістичні вимоги на переговорах з Україною – Sky News
17K
Після скарги журналістів до омбудсмена «Укрпошта» розкрила розмір зарплати членів Наглядової ради

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 05:43
День вишиванки 2025: історія, традиції та цікаві факти про свято
Вчора, 00:00
Путін затвердив склад делегації РФ для переговорів із Україною
14 травня, 22:59
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
14 травня, 15:11
Трамп і кронпринц Саудівської Аравії підписали стратегічну економічну угоду
13 травня, 16:37
В Україні з’явиться реєстр забороненого програмного забезпечення
12 травня, 20:30

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua