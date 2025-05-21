Росія вдарила по промислових об'єктах у Сумах

Через російський обстріл частина міста без світла та води

Російські війська завдали удару по двох промислових підприємствах у місті Суми. Про це повідомив в.о міського голови Артем Кобзар, передає «Главком».

За його словами, внаслідок ворожої атаки в деяких районах міста тимчасово відсутнє електропостачання.

Кобзар зазначив, що ворог атакував два підприємства на території міста ударними БпЛА типу «шахед». П'ять влучань прийшлося по одному з об'єктів, по іншому зафіксовано два влучання.

Голова Сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що пошкоджені лінії електропередач. Внаслідок ударів виникли пожежі. За попередніми даними, відомо про одного постраждалого.

На місці працюють усі екстрені служби.

Новина доповнюється...