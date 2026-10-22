Після візиту міністра оборони РФ Лукашенко змінив командування армії Білорусі

Міністр оборони РФ заявив про необхідність «випереджальних дій» у відповідь на міжнародну ситуацію

Перестановки торкнулися сил спеціальних операцій і двох оперативних командувань білоруських збройних сил

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко призначив нових командувачів сил спеціальних операцій, Західного та Північно-західного оперативних командувань. Відповідні укази він підписав 22 жовтня – того самого дня, коли до Мінська прибув міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов. Про це повідомляють білоруські офіційні джерела, пише «Главком».

Полковник Володимир Сафонов очолив сили спеціальних операцій Збройних сил Білорусі. Раніше він обіймав посаду начальника штабу – першого заступника командувача ССО. На його місце призначили полковника Дмитра Ворошилова.

Попередній командувач сил спеціальних операцій Олександр Ілюкевич очолив війська Західного оперативного командування. Начальником штабу – першим заступником командувача цих військ став генерал-майор Андрій Кравченко, який до цього керував територіальною обороною та був заступником начальника Генерального штабу.

Війська Північно-західного оперативного командування очолив генерал-майор Олександр Лавренов. Раніше він був начальником штабу – першим заступником командувача військ Західного оперативного командування.

Серед тем переговорів були функціонування регіонального угруповання військ Росії та Білорусі, розвиток спільної військової інфраструктури, єдиної системи протиповітряної оборони та поглиблення співпраці у сфері бойової підготовки.

Бєлоусов заявив про необхідність «випереджальних дій» у відповідь на міжнародну ситуацію. За його словами, міністри обговорювали завдання, які потрібно вирішити в найкоротші строки. Водночас конкретних заходів він не назвав.

Нагадаємо, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Росія нібито готова до миру, а війна проти України може завершитися вже цього або наступного року. Водночас він попередив, що надалі Україні буде складніше досягти мирного врегулювання.