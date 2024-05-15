Росія збільшує кількість моргів у Луганській області через високі втрати особового складу

Росіяни розміщають морги у приміщеннях, які не призначені для цього – туди звозять тіла з півночі Харківської області

Через високі втрати особового складу росіяни були змушені розгортати додаткові морги на території окупованої Луганської області. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За даними відомства, через активний наступ у Росії значно зріс рівень втрат серед особового складу. Саме тому окупанти змушені нарощувати кількість моргів на тимчасово окупованих територіях.

«Це є красномовним підсумком правління міжнародного злочинця Володимира Путіна», – пише ЦНС.

Нові морги Росія розгортає переважно на окупованій території Луганської області. При цьому, росіяни розміщають морги у приміщеннях, які не призначені для цього – туди звозять тіла з півночі Харківської області.

До слова, міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch (HRW) підтвердила, що з початку грудня 2023 року російські військові стратили щонайменше 15 українських бійців, які намагалися здатися в полон. Також російські загарбники ймовірно, стратили ще шістьох військових ЗСУ, які здавалися в полон або вже здалися. Про це йдеться у звіті організації.

Нагадаємо, однією із ключових проблем зберігання в Україні тіл загиблих є недостатня кількість спеціальних рефрижераторів, в яких вони зберігалися б у належних умовах. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів Артур Добросердов, уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.