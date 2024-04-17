Україна могла перетнути ядерну червону лінію Путіна – ЗМІ

Атака на РЛС 29Б6 «Контейнер» могла відповідати одній з «умов, що визначають можливість застосування Російською Федерацією ядерної зброї»

Атаки безпілотників на російську радіолокаційну станцію вірогідно перетнути одну з червоних ліній Москви для потенційного застосування ядерної зброї – «зрив дій у відповідь ядерних сил», згідно з формулюванням указу Кремля, підписаного диктатором Володимиром Путіним у 2020 році. Про це повідомляє Newsweek.

Як повідомляється, українські безпілотники націлилися на 590-й окремий радіотехнічний центр військової частини 84680 у місті Ковілкіно вранці в середу та 11 квітня. Ковілкіно розташоване в Республіці Мордовія, приблизно за 360 миль від українського кордону. На цьому об'єкті розміщений загоризонтну радіолокаційну станцію «Контейнер», яка є частиною російської мережі розвідки і раннього попередження про повітряно-космічні атаки, в тому числі балістичні ракети.

Результати атаки в середу все ще визначаються. Українські ЗМІ повідомляють, що під час атаки 11 квітня було пошкоджено будівлю командного пункту об'єкта, а російська влада заявила, що було збито два безпілотні літальні апарати (БПЛА).

Як зазначає видання, якщо радіолокаційна система «Контейнер» була уражена, то атака могла відповідати одній з «умов, що визначають можливість застосування Російською Федерацією ядерної зброї», як зазначено в указі від 2020 року. Серед них – «отримання достовірної інформації про запуск балістичних ракет, спрямованих на територію Російської Федерації та (або) її союзників», а також «застосування противником ядерної зброї або інших видів зброї масового знищення на території Російської Федерації та (або) її союзників».

Серед інших критеріїв зазначається «вплив противника на критично важливі державні або військові об'єкти Російської Федерації, вихід з ладу яких призведе до зриву дій ядерних сил у відповідь» і «агресія проти Російської Федерації із застосуванням звичайних озброєнь, коли під загрозу буде поставлено саме існування держави».

Нагадаємо, як повідомляло «Суспільне» з посиланням на джерела у спецслужбах, Головне управління розвідки 17 квітня за допомогою безпілотників атакувало 590 окремий радіотехнічний вузол військової частини 84680, який розташований у російському місті Ковилкіно, що в Мордовії.

Ціллю удару дронів став загоризонтний радіолокатор 29Б6 «Контейнер» із дальністю виявлення 3 тис. км та висотою виявлення 100 км. Відстань від кордону України до місця ураження – близько 680 км.

Як повідомлялося, у ніч на 16 квітня у російському Брянську згоріла підстанція внаслідок чого були знеструмлені декілька військових об'єктів ворога.