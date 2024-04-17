Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Україна могла перетнути ядерну червону лінію Путіна – ЗМІ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Україна могла перетнути ядерну червону лінію Путіна – ЗМІ
Результати атаки по радіолокаційній станції «Контейнер» уточнюються
фото з відкритих джерел

Атака на РЛС 29Б6 «Контейнер» могла відповідати одній з «умов, що визначають можливість застосування Російською Федерацією ядерної зброї»

Атаки безпілотників на російську радіолокаційну станцію вірогідно перетнути одну з червоних ліній Москви для потенційного застосування ядерної зброї – «зрив дій у відповідь ядерних сил», згідно з формулюванням указу Кремля, підписаного диктатором Володимиром Путіним у 2020 році. Про це повідомляє Newsweek.

Як повідомляється, українські безпілотники націлилися на 590-й окремий радіотехнічний центр військової частини 84680 у місті Ковілкіно вранці в середу та 11 квітня. Ковілкіно розташоване в Республіці Мордовія, приблизно за 360 миль від українського кордону. На цьому об'єкті розміщений загоризонтну радіолокаційну станцію «Контейнер», яка є частиною російської мережі розвідки і раннього попередження про повітряно-космічні атаки, в тому числі балістичні ракети.

Результати атаки в середу все ще визначаються. Українські ЗМІ повідомляють, що під час атаки 11 квітня було пошкоджено будівлю командного пункту об'єкта, а російська влада заявила, що було збито два безпілотні літальні апарати (БПЛА).

Як зазначає видання, якщо радіолокаційна система «Контейнер» була уражена, то атака могла відповідати одній з «умов, що визначають можливість застосування Російською Федерацією ядерної зброї», як зазначено в указі від 2020 року. Серед них – «отримання достовірної інформації про запуск балістичних ракет, спрямованих на територію Російської Федерації та (або) її союзників», а також «застосування противником ядерної зброї або інших видів зброї масового знищення на території Російської Федерації та (або) її союзників».

Серед інших критеріїв зазначається «вплив противника на критично важливі державні або військові об'єкти Російської Федерації, вихід з ладу яких призведе до зриву дій ядерних сил у відповідь» і «агресія проти Російської Федерації із застосуванням звичайних озброєнь, коли під загрозу буде поставлено саме існування держави».

Нагадаємо, як повідомляло «Суспільне» з посиланням на джерела у спецслужбах, Головне управління розвідки 17 квітня за допомогою безпілотників атакувало 590 окремий радіотехнічний вузол військової частини 84680, який розташований у російському місті Ковилкіно, що в Мордовії.

Ціллю удару дронів став загоризонтний радіолокатор 29Б6 «Контейнер» із дальністю виявлення 3 тис. км та висотою виявлення 100 км. Відстань від кордону України до місця ураження – близько 680 км.

Як повідомлялося, у ніч на 16 квітня у російському Брянську згоріла підстанція внаслідок чого були знеструмлені декілька військових об'єктів ворога.

Читайте також: Український напад на Крим призведе до ядерного удару – Forbes
Теги: війна ядерна зброя путін росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Генерал Річард Берронс бачить «серйозний ризик» української поразки у 2024 році
Росія може перемогти у війні цьогоріч, зламавши волю українців до продовження боротьби – BBC
Сьогодні, 02:33
У районі Красногорівки наші війська вживають проактивні заходи для знищення ворога
Росіяни у пастці оборони українських захисників на Донбасі та Півдні
15 квiтня, 18:38
Посадовець Офісу президента Ростислав Шурма виграв суд у НАЗК. Феміда стверджує: той з Банкової не міг керувати держпідприємствами «Гарантований покупець» і «Укренерго»
Для чого Шурма позичав брату сотні мільйонів? У суді розвалилася справа заступника Єрмака Судові справи
4 квiтня, 21:00
Головні «санкції» у новому світі будуть носити військовий характер
Санкції проти Росії: Чому вони втрачають ефективність
3 квiтня, 09:50
Раніше Росія для атак по Україні часто використовувала ракети «Калібр»
ЗСУ пояснили, чому росіяни стали менше бити «Калібрами» по Україні
1 квiтня, 08:45
Під час перевірки було проінспектовано роботу десятьох позаштатних військово-лікарських комісій при столичних військкоматах
Мінздоров'я завершило перевірку київських ВЛК: які проблеми виявлено
27 березня, 19:05
«Поряд з нестачею боєприпасів, нестача солдатів є найбільшою проблемою для України»
В Україні нікому воювати? США занепокоєні зволіканням із законом про мобілізацію
26 березня, 07:30
Полковник Андрій Білецький виступив по відеозв'язку
Андрій Білецький про наступ росіян під Авдіївкою: «Ця кампанія зараз найскладніша»
22 березня, 17:11
«Ми жартуємо та посміхаємося. Не озираючись на реальність»
Гумор на фронті: зброя проти божевілля
21 березня, 22:12

Події в Україні

Під час обстрілу Чернігова загинула поліцейська: уламок ракети влучив у дах авто (відео)
Під час обстрілу Чернігова загинула поліцейська: уламок ракети влучив у дах авто (відео)
Україна могла перетнути ядерну червону лінію Путіна – ЗМІ
Україна могла перетнути ядерну червону лінію Путіна – ЗМІ
Мінагрополітики спрогнозувало цьогорічний урожай України
Мінагрополітики спрогнозувало цьогорічний урожай України
Ракетний удар по Чернігову. Кількість загиблих і поранених зростає (оновлюється)
Ракетний удар по Чернігову. Кількість загиблих і поранених зростає (оновлюється)
У Чернігові 18 квітня оголошено днем жалоби
У Чернігові 18 квітня оголошено днем жалоби
Удар по аеродрому у Джанкої: з'явилося ймовірне фото наслідків
Удар по аеродрому у Джанкої: з'явилося ймовірне фото наслідків

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
30K
Атака на Чернігів: момент влучання потрапив на відео
23K
У Києві вздовж лінії метро просіла дорога (фото, відео)
8733
Закон про мобілізацію опубліковано: коли почнуть діяти нові норми
8694
Атака на завод у Казані, де РФ виробляє бомбардувальники: деталі від розвідки
6526
Після Чернігова росіяни атакували Одесу, лунають вибухи
6405
Як жителі Слов’янська сприймають наближення лінії фронту? Очільник міста оцінив ситуацію

Новини

Збереження робочих місць і підтримка економіки: роль «Темп-3000» у стабілізації ситуації в Україні
Сьогодні, 18:13
Бізнес назвав умови для збільшення потужностей розподіленої генерації
Сьогодні, 15:06
Федерація настільного тенісу Маріуполя відвідала спортивні збори за підтримки Favbet Foundation
15 квiтня, 17:28
З початку 2024 року Фонд Дениса Парамонова допоміг майже трьом тисячам жителям деокупованих територій
15 квiтня, 16:19
Вибухи в Дніпрі, Ізраїль не визначився з відповіддю на атаку Ірану: головне за ніч
15 квiтня, 06:50
Дощі, місцями грози: прогноз погоди на 15 квітня
15 квiтня, 04:50

Прес-релізи

Букети з цукерок «Пригощайся»: як їх зробити та де придбати цукерки для букета?
Букети з цукерок «Пригощайся»: як їх зробити та де придбати цукерки для букета?
16 квiтня, 17:06
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua