Росія почала «гібридну операцію» проти ще однієї країни – голова Єврокомісії

Під час Під час свого візиту до Фінляндії Урсула фон дер Ляєн оголосила про нову загрозу країні

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн застерегла владу Фінляндії від проблем з боку Росії

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що Росія проводить «гібридну операцію» проти нової країни. Так вона спрямовує до кордону із Фінляндією біженців із третіх країн, тож забезпечення безпеки прикордонних районів найближчими роками залишатиметься проблемою для країн ЄС. Про це пише портал Yle.

«Росія розпочала гібридну операцію проти Фінляндії, аналогічну до тієї, що раніше спостерігалася на литовсько-польському кордоні. Її мета полягає в тому, щоб перевірити реакцію держав-членів ЄС і створити нестабільність. Це, безумовно, пов'язано з вашою сильною підтримкою України», – сказала вона у прикордонному з Росією фінському місті Лаппенранта.

Фон дер Ляйєн зазначила, що приїхала ознайомитися із ситуацією на східному кордоні, «бо забезпечення безпеки прикордонних районів найближчими роками залишатиметься проблемою для країн ЄС».

Глава Єврокомісії разом із прем'єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо на гелікоптері ознайомилася з будівництвом прикордонної лінії на кордоні з Росією в районі Іматру та з ситуацією у Східній Фінляндії, яка постраждала від закриття кордону з Росією, пише портал.

Фон дер Ляйєн заявила, що Євросоюз підтримує Фінляндію у багатьох питаннях, «бо безпека зовнішнього кордону дуже важлива». Ця допомога полягає, зокрема, у напрямку співробітників Агентства ЄС з безпеки зовнішніх кордонів (Frontex) на східний кордон країни та фінансової підтримки, зазначила вона. Крім того, Євросоюз веде переговори з країнами походження мігрантів, щоб не допустити їхнього виїзду до ЄС.

Як повідомив журналістам прем'єр Орпо, «Фінляндія продовжить підтримувати Україну, незважаючи на тиск з боку Росії». «Україні потрібно більше зброї проти Росії. Країни ЄС мають наростити виробництво боєприпасів та зброї», – заявив він.

За словами прем'єра, Фінляндія готується запобігти напливу прохачів притулку за допомогою нових законів, які все ще перебувають у розробці. «Ми внесли та вносимо зміни до нашого законодавства, але нам також потрібна допомога ЄС, щоб зупинити це явище», – повідомив Орпо.

Влада Фінляндії на початку квітня ухвалила рішення про продовження закриття кордону з РФ на невизначений період, аж до подальшого повідомлення. За твердженням уряду, останнім часом ситуація на кордоні Фінляндії та Росії погіршилась.

Орпо заявляв, що Фінляндія бачить ознаки того, що зростання кількості мігрантів, які намагаються потрапити через Росію до Фінляндії, не випадкове, а є результатом «організованих зусиль».

Нагадаємо, у вересні минулого року Фінляндія ухвалила рішення припинити допуск в країну авто на російських номерах. Крім того, обмеження стосуватимуться і тих російських автомобілів, які вже перебувають на території країни.

Як повідомлялося, Фінляндія повністю закрила свої кордони з Росією через потік мігрантів, переважно з Близького Сходу, які намагаються перетнути кордон і шукають притулку. За заявами фінських урядовців, російська влада навмисно заохочує мігрантів їхати до Фінляндії, намагаючись дестабілізувати країну.

Раніше стало відомо, що Фінляндія вивчає можливості розміщення військ Північноатлантичного альянсу та дій союзних сил на своїй території.