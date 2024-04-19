Головна Світ Політика
search button user button menu button

Росія почала «гібридну операцію» проти ще однієї країни – голова Єврокомісії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Росія почала «гібридну операцію» проти ще однієї країни – голова Єврокомісії
Під час Під час свого візиту до Фінляндії Урсула фон дер Ляєн оголосила про нову загрозу країні
Фото: EPA

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн застерегла владу Фінляндії від проблем з боку Росії 

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що Росія проводить «гібридну операцію» проти нової країни. Так вона спрямовує до кордону із Фінляндією біженців із третіх країн, тож забезпечення безпеки прикордонних районів найближчими роками залишатиметься проблемою для країн ЄС. Про це пише портал Yle.

«Росія розпочала гібридну операцію проти Фінляндії, аналогічну до тієї, що раніше спостерігалася на литовсько-польському кордоні. Її мета полягає в тому, щоб перевірити реакцію держав-членів ЄС і створити нестабільність. Це, безумовно, пов'язано з вашою сильною підтримкою України», – сказала вона у прикордонному з Росією фінському місті Лаппенранта.

Фон дер Ляйєн зазначила, що приїхала ознайомитися із ситуацією на східному кордоні, «бо забезпечення безпеки прикордонних районів найближчими роками залишатиметься проблемою для країн ЄС».

Глава Єврокомісії разом із прем'єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо на гелікоптері ознайомилася з будівництвом прикордонної лінії на кордоні з Росією в районі Іматру та з ситуацією у Східній Фінляндії, яка постраждала від закриття кордону з Росією, пише портал.

Фон дер Ляйєн заявила, що Євросоюз підтримує Фінляндію у багатьох питаннях, «бо безпека зовнішнього кордону дуже важлива». Ця допомога полягає, зокрема, у напрямку співробітників Агентства ЄС з безпеки зовнішніх кордонів (Frontex) на східний кордон країни та фінансової підтримки, зазначила вона. Крім того, Євросоюз веде переговори з країнами походження мігрантів, щоб не допустити їхнього виїзду до ЄС.

Як повідомив журналістам прем'єр Орпо, «Фінляндія продовжить підтримувати Україну, незважаючи на тиск з боку Росії». «Україні потрібно більше зброї проти Росії. Країни ЄС мають наростити виробництво боєприпасів та зброї», – заявив він.

За словами прем'єра, Фінляндія готується запобігти напливу прохачів притулку за допомогою нових законів, які все ще перебувають у розробці. «Ми внесли та вносимо зміни до нашого законодавства, але нам також потрібна допомога ЄС, щоб зупинити це явище», – повідомив Орпо.

Влада Фінляндії на початку квітня ухвалила рішення про продовження закриття кордону з РФ на невизначений період, аж до подальшого повідомлення. За твердженням уряду, останнім часом ситуація на кордоні Фінляндії та Росії погіршилась.

Орпо заявляв, що Фінляндія бачить ознаки того, що зростання кількості мігрантів, які намагаються потрапити через Росію до Фінляндії, не випадкове, а є результатом «організованих зусиль».

Нагадаємо, у вересні минулого року Фінляндія ухвалила рішення припинити допуск в країну авто на російських номерах. Крім того, обмеження стосуватимуться і тих російських автомобілів, які вже перебувають на території країни.

Як повідомлялося, Фінляндія повністю закрила свої кордони з Росією через потік мігрантів, переважно з Близького Сходу, які намагаються перетнути кордон і шукають притулку. За заявами фінських урядовців, російська влада навмисно заохочує мігрантів їхати до Фінляндії, намагаючись дестабілізувати країну. 

Раніше стало відомо, що Фінляндія вивчає можливості розміщення військ Північноатлантичного альянсу та дій союзних сил на своїй території. 

Читайте також: Путін погрожує Фінляндії, але достатньої кількості військ РФ бракує – Politico
Теги: росія економіка Фінляндія кордон безпека переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Військовослужбовець ППО біля Бахмута, 6 березня 2024 року
Україна входить у найагресивнішу фазу війни цього року
22 березня, 12:12
Оклад радників Піщанської складає близько 16 тис. грн без урахування інших виплат і премій
Нова голова Рахункової палати найняла трьох радників. Досьє
28 березня, 16:15
Росія русифікує окуповані області України та будує в'язниці
Британська розвідка розкрила плани Кремля щодо окупованих територій
28 березня, 11:48
За словами джерела, призначення Подносової пов'язано з тим, що «усі знають, хто за нею стоїть».
Була єдиним кандидатом: однокурсниця Путіна очолила Верховний суд РФ
1 квiтня, 14:36
Іран регулярно постачає РФ зброю та комплектуючі
До Москви прибув новий вантажний рейс з Ірану: деталі від ЗСУ
1 квiтня, 11:45
На засідання суду посадовиця не прийшла, але подала письмову заяву про визнання своєї провини
Посадовиця ТЦК помилково виключила 17 чоловіків з військового обліку: як її «суворо» покарав суд
2 квiтня, 15:43
Литовський політик висловлює сподівання, що у Європі вже починають розуміти, що саме підтримка України сприятиме змінам у РФ
Європарламентар про війну в Україні: Не може бути ніяких розмов про припинення вогню
4 квiтня, 15:21
У Краснодарському краї РФ спалахнули пожежі (відео)
У Краснодарському краї РФ спалахнули пожежі (відео)
8 квiтня, 07:20
Китай працює з Росією над вдосконаленням супутникових та інших космічних можливостей
Китай різко збільшив продаж Росії обладнання, яке допомагає їй у війні
12 квiтня, 23:36

Політика

Росія почала «гібридну операцію» проти ще однієї країни – голова Єврокомісії
Росія почала «гібридну операцію» проти ще однієї країни – голова Єврокомісії
Росія може припинити війну вже сьогодні. Країни G7 назвали спосіб
Росія може припинити війну вже сьогодні. Країни G7 назвали спосіб
Вірменія та Азербайджан узгодили делімітацію кордонів
Вірменія та Азербайджан узгодили делімітацію кордонів
Американський дипломат прокоментував чутки про неофіційні перемовини Москви і Вашингтона щодо України
Американський дипломат прокоментував чутки про неофіційні перемовини Москви і Вашингтона щодо України
Каху Каладзе не пустять до Мілана? Політолог розповів, як Захід може вплинути на проросійську владу Грузії
Каху Каладзе не пустять до Мілана? Політолог розповів, як Захід може вплинути на проросійську владу Грузії
Фінляндія звернулася до ЄС через проблеми з росіянами
Фінляндія звернулася до ЄС через проблеми з росіянами

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
33K
Авторка законопроєкту про демобілізацію: Воює лише п'ята-шоста частина війська. Це явний перекіс
22K
Російські добровольці розповіли, який сюрприз готують Путіну
20K
Як біженцям з України залишитись у Німеччині у 2025 році: українка поділилась тонкощами
14K
Німеччина ввела платіжні картки для українських біженців: як це вплинуло на працевлаштування
14K
В Україні масштабна повітряна тривога тривала понад годину
5964
19 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Через руйнування енергетики уряд вимушений привести тариф на світло до собівартості, – нардеп
Сьогодні, 18:28
Прощання з військовим та активістом Павлом Петриченком (фото)
Сьогодні, 18:10
Малюська пояснив, які наслідки матиме «справа Гринкевичів» для державних закупівель
Сьогодні, 12:48
«Метінвест» запустив безкоштовний психологічний курс по взаємодії з ветеранами війни
Сьогодні, 11:58
Уряд має терміново втрутитися в питання боргів на енергоринку – Енергоспівтовариство
Сьогодні, 11:35
День народження під арештом. Скандальному митрополиту Павлу «стукнуло» 63
Сьогодні, 08:36

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua