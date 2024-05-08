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В Україні брак рефрижераторів для тіл загиблих під час війни

Ірина Міллер
glavcom.ua
В Україні брак рефрижераторів для тіл загиблих під час війни
Україна проводить регулярні обміни тілами загиблих з російською стороною
фото з відкритих джерел

Кількість спеціальних рефрижераторів, в яких тіла загиблих можуть зберігатися у належних умовах, є недостатньою

Однією із ключових проблем зберігання в Україні тіл загиблих є недостатня кількість спеціальних рефрижераторів, в яких вони зберігалися б у належних умовах. Про це  в інтерв’ю «Главкому» розповів Артур Добросердов, уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Він пояснив, що тіла зберігаються в установах судово-медичних бюро, ці установи стаціонарні і мають відповідні морги. Також є додаткові рефрижератори на базі автомобілів або рефрижератори вагонного, контейнерного типу. Однією із ключових проблем зберігання тіл (останків) осіб, за словами уповноваженого, є недостатня кількість спеціальних рефрижераторів, в яких вони зберігаються у належних умовах. «Проте не можу сказати, що їх критично не вистачає. Якщо така проблема десь і виникає, вона швидко вирішується. У нас є можливості в належних умовах зберігати в тому числі й тіла окупантів, які готуємо на обмін», – зауважив Добросердов.

Він розповів, що зараз відбувається реформа у Міністерстві охорони здоров'я та обласні бюро судово-медичних експертиз виходять з підпорядкування органів обласних рад і переходять до складу підрозділів Міністерства охорони здоров'я. «У широкому розумінні це має допомо«гти належній координації діяльності бюро судово-медичних експертиз, а відповідно підвищить ще більшу взаємодію між нами і ними, а також об’єднає наші спільні зусилля з питань розшуку осіб, зниклих безвісти та ідентифікації тіл загиблих», – пояснив Добросердов.

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Він порадив усім, хто розшукує зниклу близьку людину, звертатися на  гарячу лінію за коротким номером 16-98, де оператор надасть рекомендації та чіткий алгоритм подальших дій. Окрім телефону є ще електронна пошта, можна в електронному листі викласти всі обставини зникнення людини. «За отриманою інформацією ми зможемо розпочати і кримінальне провадження, і розшук особи, зниклої безвісти. І нам надходять такі повідомлення. Але насамперед люди з окупації звертаються не до нас, а до Нацполіції», – зазначив Добросердов.   

За його словами, Україна проводить регулярні обміни тілами загиблих з російською стороною. «Хіба минулого року перерва у шість місяців була з такими обмінами. Сторони в цьому питанні дотримуються домовленостей щодо обміну», – зауважив Добросердов.

Він розповів, що здебільшого відбувається обмін «тіло на тіло», але,  з урахуванням ситуації на фронті, можуть бути інші правила. «Якщо є можливість всіх наших на всіх їхніх поміняти, ми поміняємо, так само може бути і навпаки», – пояснив Добросердов.

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Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець застеріг українців від публічного розповсюдження персональних даних військовополонених, цивільних, яких незаконно утримує Росія, та їхніх родичів. 

До слова, Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch (HRW) підтвердила, що з початку грудня 2023 року російські військові стратили щонайменше 15 українських бійців, які намагалися здатися в полон. Також російські загарбники  ймовірно, стратили ще шістьох військових ЗСУ, які здавалися в полон або вже здалися. Про це йдеться у звіті організації. 

Нагадаємо, що в мережі з'явилося відео, на якому видно, як група військових розстрілює двох інших військових, які виходять із бліндажу та один із яких тримає руки за головою. За даними Telegram-каналів, це сталося біля Степового, коли ворог зайшов на позиції 45-го окремого стрілецького батальйону. Згодом інформацію про страту підтвердило управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

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Теги: реформа смерть Україна розшук правила обмін

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