У Краснодарському краї РФ дрони атакували нафтопереробний завод

Адміністрація Слов'янського району Краснодарського краю підтвердила атаку БпЛА на місцевий НПЗ

У ніч на 27 квітня безпілотники атакували Краснодарський край. Про це пише губернатор Краснодарського краю РФ Веніамін Кондратьєв.

За інформацією Кондратьєва, було придушено понад 10 безпілотників у Слов'янському, Сіверському та Кущівському районах.

«Намагалися атакувати НПЗ і об'єкти інфраструктури. Як доповідають із місць – постраждалих і серйозних пошкоджень немає. Оперативні служби ліквідовують загоряння внаслідок падіння БпЛА», – написав він.

Як повідомляють російські пабліки, близько 5:00 у передмісті Слов'янська-на-Кубані Краснодарського краю прогриміли вибухи. Зафіксовані влучання й пожежа на нафтопереробному заводі.

Пізніше голова Слов'янського району Краснодарського краю підтвердив атаку БпЛА на місцевий НПЗ і додав, що пошкоджено ректифікаційну колону.

«На завод в Слов'янську-на-Кубані сталася атака БпЛА. Загалом було дев'ять атак на резервуарний парк і ректифікаційну колону. Завдяки вибудуваній системі захисту, резервуарний парк не постраждав. Пошкоджено ректифікаційну колону. Займання ліквідовано, постраждалих немає», – повідомила адміністрація району.

Окрім цього, за інформацією місцевих мешканців, у Сіверському районі Краснодарського краю атаковано Ільський НПЗ.

фото з відкритих джерел

Після атаки БпЛА на заводі виникла пожежа, вона вже майже загашена.

Загалом, попередньо, ударів було завдано по НПЗ «Словʼянськ-ЕКО», бітумному заводу, Ільському НПЗ і низці інших об'єктів. Після атаки на деяких об'єктах виникла пожежа. З відкритих джерел стало відомо, що військовий аеродром у станиці Кущевська Краснодарського краю також загорівся після атаки БпЛА.

Нагадаємо, Росія змогла відремонтувати деякі з ключових нафтопереробних заводів, які зазнали ударів українських безпілотників. Кількість потужностей, що простоювали внаслідок атак, знизилася з 14% до близько 10% наприкінці березня.