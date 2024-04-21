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Буданов «потрапив у полон»: окупанти вигадали новий фейк

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Буданов «потрапив у полон»: окупанти вигадали новий фейк
Кремлівські «воєнкори» розповсюдили новину про те, що нібито після масштабного ракетного удару по позиціях ЗСУ «голову ГУР Буданова було взято в полон»
фото: ГУР

Фактчекери спростували нову вигадку про «взяття в полон глави ГУР»

Російські пропагандисти вигадали черговий фейк про те, що нібито керівник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Кирило Буданов «потрапив у полон до окупантів». Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Spravdi.

Кремлівські «воєнкори» розповсюдили новину про те, що нібито після масштабного ракетного удару по позиціях ЗСУ «голову ГУР Буданова було взято в полон військовими РФ».

Росіяни поширюють новий фейк про Буданова
Росіяни поширюють новий фейк про Буданова
скриншот: Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Фактчекери нагадали, що пропагандисти вже «брали у полон Буданова» – аналогічний фейк вони тиражували ще у жовтні 2023 року.

«Пропаганда для створення цієї брехні використала технологію діп-фейк із обличчям очільника Головного управління розвідки», – додали в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Нагадаємо, що раніше російські пропагандисти поширювали фейк про те, що внаслідок ракетного удару у Чугуєві в Харківській області нібито загинули головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. Чергову брехню про ліквідацію вищого військового керівництва України розганяли у прокремлівських Telegram-каналах.

Крім того, росіяни від імені українських рятувальників поширюють неправдиву інформацію про евакуацію Харкова через «загрозу можливого оточення».

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Теги: фейк пропаганда Кирило Буданов полон

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