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Міжнародні правозахисники підтвердили страту українських воїнів, які здалися в полон

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Міжнародні правозахисники підтвердили страту українських воїнів, які здалися в полон
Human Rights Watch встановила місце дії двох з трьох інцидентів на основі відеозаписів
фото ілюстративне

Правозахисники розслідувала три випадки очевидної страти без суду і слідства щонайменше 12 українських солдатів

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch (HRW) підтвердила, що з початку грудня 2023 року російські військові стратили щонайменше 15 українських бійців, які намагалися здатися в полон. Також російські загарбники  ймовірно, стратили ще шістьох військових ЗСУ, які здавалися в полон або вже здалися. Про це йдеться у звіті організації, пише DW

Правозахисники розслідували три випадки очевидної страти без суду і слідства щонайменше 12 українських солдатів, перевіривши та проаналізувавши записи з дронів, опубліковані в інтернеті 2 і 27 грудня, а також 25 лютого 2024 року. У цих випадках, як зазначається, українські бійці показували чіткий намір здатися в полон. 

Human Rights Watch встановила місце дії двох з трьох інцидентів на основі відеозаписів, але через відсутність географічних деталей на відео не змогла визначити точне місце третього інциденту. Також правозахисники не змогли встановити, яка сторона керувала безпілотниками, які здійснювали відеозапис інцидентів.

Правозахисники також розслідували четвертий випадок, проаналізувавши ще один відеозапис, розміщений у соціальних мережах 19 лютого – на ньому двоє російських солдатів розстрілюють трьох беззбройних українських військових, які здалися в полон. Хоча в акаунті, у якому розмістили відеоролик, було вказано місце, де стався інцидент, HRW не змогла підтвердити це місце самостійно.

Що стосується п'ятого випадку, то розслідування спиралося на інтерв'ю з українським солдатом, розміщене в Telegram-каналі 18 лютого, а також на детальне висвітлення в ЗМІ, включаючи інтерв'ю з членами сім'ї одного зі загиблих. Зібрана правозахисниками інформація свідчить про те, що тоді  було страчено шістьох українських солдатів, хоча обставини страти були менш зрозумілими. 

«З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну її війська скоїли багато жахливих воєнних злочинів. До цієї ганебної спадщини також належать страти без суду й слідства - або вбивства українських солдатів, які здалися в полон, і поранених, яких холоднокровно розстрілювали, що прямо заборонено міжнародним гуманітарним правом», – заявила заступниця директора HRW з питань криз і конфліктів Белкіс Вілле. 
22 квітня правозахисники написали листа міністру оборони Росії Сергію Шойгу з проханням надати детальну інформацію про описані вище інциденти. Утім, це звернення залишилося без відповіді. 

В Офісі генерального прокурора підтвердили, що страта українських військовополонених сталася в районі села Степове Покровського району Донецької області. Прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, що в мережі з'явилося відео, на якому видно, як група військових розстрілює двох інших військових, які виходять із бліндажу та один із яких тримає руки за головою. За даними Telegram-каналів, це сталося біля Степового, коли ворог зайшов на позиції 45-го окремого стрілецького батальйону. Згодом інформацію про страту підтвердило управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що окупанти вирізали свастику на лобі полоненого українського бійця.

Теги: окупанти війна вбивство полон

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