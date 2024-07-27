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Росія зобов'яже школи в окупації поширювати літературу, яка прославляє війну проти України

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Росія зобов'яже школи в окупації поширювати літературу, яка прославляє війну проти України
Перелік такої літератури уже підготовлено
фото з вільних джерел

Російські окупанти планують зобов'язати школи на тимчасово захоплених територіях України розповсюджувати пропагандистську літературу

Центр національного спротиву  повідомив про черговий злочин російських окупантів проти українських дітей. Ворог підготував список пропагандистської літератури, яка прославляє загарбницькі війни Росії, зокрема повномасштабне вторгнення в Україну. Цей перелік стане обов'язковим для шкіл, бібліотек та культурних центрів на тимчасово окупованих територіях.

У ЦНС зазначають, що цей крок є частиною жорсткої кампанії з промивання мізків українських дітей. Список включає фронтову поезію, розповіді військових та нариси про «героїв руской вєсни» , які мають «зберегти пам’ять» про війну проти України.

Каталог рекомендованої літератури надали центром «Традиція» кремлівського пропагандиста Захара Прилєпіна та фондом «Защитники отечества» . У списку зазначено 15 книг, які редагує сам Прилєпін.

Крім літератури, окупанти рекомендують поширювати картини та скульптури, пов’язані з війною в Україні, зокрема погруддя воєнних злочинців.

ЦНС нагадує всім колаборантам та посіпакам Кремля, що відповідальності за співпрацю з ворогом та промивання мізків українських дітей російською людиноненависницькою пропагандою ніхто не уникне. Усіх небайдужих просять надсилати інформацію про таких перевертнів на анонімний чат-бот ЦНС.

Нагадаємо, що російські загарбники використовують нову тактику для позбавлення українців їхнього майна на тимчасово окупованих територіях.

 

Теги: окупанти злочин ворог

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