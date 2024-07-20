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В Ірпені благодійники за допомогою 3D-принтера збудували дім для родини загиблого військового

Надія Карбунар
glavcom.ua
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В Ірпені благодійники за допомогою 3D-принтера збудували дім для родини загиблого військового
Будинок площею 130 м² звели всього за 58 мотогодин, а це приблизно 2 доби роботи принтера
фото: Михайло Федоров/Facebook

Ярослав Березов загинув у боях за Бахмут у листопаді 2022 року

В Ірпені на Київщині для родини загиблого військового Ярослава Березова збудували будинок за допомогою 3D-принтера. Про це розповіли ірпінський міський голова Олександр Маркушин та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Як зазначив Федоров, нове житло для сім’ї захисника площею 130 м² побудували лише за 58 мотогодин, а це приблизно 2 доби роботи принтера. Будинок зводив 3D-принтер від українського стартапу 3D UTU.

Раніше Ірпінська міська рада розповідала про свого земляка – Ярослава Березова, який до повномасштабної війни працював водієм та підприємцем. Він власними руками збудував будинок, який знищили у ніч із 3 на 4 березня 2022 року, коли росіяни проривалися з боку Ворзеля.

У цей час Ярослав разом з дітьми перебував у погребі свого будинку та звідти корегував вогонь українських військових практично на себе, бо окупанти були вже на його подвір’ї та в будинку.

Він урятував дітей і вивіз їх, після чого долучився до оборони Ірпеня, а згодом вирушив на схід країни. Чоловік загинув у боях за Бахмут у листопаді 2022 року.

За словами Маркушина, зруйнований будинок був «не оформлений», і тому, за законодавством, родина не могла оформити сертифікат за програмою «єВідновлення». Однак до міської ради звернулася благодійна організація «Обійми нації», запропонувавши збудувати родині загиблого героя сучасний будинок за допомогою 3D-принтера.

Маркушин каже, що це перший такий будинок у всій Україні. До його створення долучилися програмісти, проєктанти, архітектори, конструктори, виробники будматеріалів, меблів, декору, побутової техніки – загалом понад сотня благодійників.

Нагадаємо, власники зруйнованого житла на тимчасово окупованих територіях чи в зонах бойових дій зможуть подати заяву до міжнародного Реєстру збитків через «Дію». 

Також уряд передбачив можливість для людей, які не мають Дії або смартфона, подавати заявки на відновлення пошкодженого житла за програмою «єВідновлення». 

До відома, Мінінфраструктури оцінило у $148 млрд потреби на поточне відновлення України.

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Теги: окупанти міністр житло будинок чоловік Михайло Федоров Бахмут росіяни сертифікат

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