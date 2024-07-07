Втрати ворога станом на 7 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1150 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 7 липня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 7 липня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 7 липня втратила:
- особового складу ‒ близько/ about 550990 (+1150) осіб,
- танків ‒ 8155 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15645 (+16) од,
- артилерійських систем – 14937 (+40) од,
- РСЗВ – 1115 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 879 (+1) од,
- літаків – 360 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11862 (+53),
- крилаті ракети ‒ 2352 (+1),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 20103 (+50) од,
- спеціальна техніка ‒ 2495 (+16).
Активність флоту окупантів станом на 7 липня:
- В Чорному морі ворожі кораблі відсутні.
- В Азовському морі три ворожі кораблі, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні.
- В Середземному морі два ворожі кораблі, два з яких є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет.
За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – шість суден, з них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – сім суден, з них два рухались з протоки Босфор.
Втрати авіаційних систем ворога
У ніч на 7 липня 2024 року противник атакував двома балістичними ракетами «Іскандер-М» та 13-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із Курської обл. – РФ. В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами, розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони та засобами РЕБ Повітряних Сил ЗС України збито 13 «шахедів» у Кіровоградській, Харківській, Сумській та Полтавській областях.
Нині триває 865-й день повномасштабної війни в Україні.
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