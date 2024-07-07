Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Втрати ворога станом на 7 липня 2024 – Генштаб ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Втрати ворога станом на 7 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
В Азовському морі перебувають три ворожі кораблі
фото: Генштаб

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1150 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 7 липня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 7 липня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 7 липня втратила:

  • особового складу ‒ близько/ about 550990 (+1150) осіб,
  • танків ‒ 8155 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15645 (+16) од,
  • артилерійських систем – 14937 (+40) од,
  • РСЗВ – 1115 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 879 (+1) од,
  • літаків – 360 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11862 (+53),
  • крилаті ракети ‒ 2352 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 20103 (+50) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2495 (+16).
Втрати ворога станом на 7 липня 2024
Втрати ворога станом на 7 липня 2024
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 7 липня:

  • В Чорному морі ворожі кораблі відсутні.
  • В Азовському морі три ворожі кораблі, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні.
  • В Середземному морі два ворожі кораблі, два з яких є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – шість суден, з них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – сім суден, з них два рухались з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 7 липня 2024 року
Активність флоту окупантів станом на 7 липня 2024 року
інфографіка: ВМС ЗСУ

Втрати авіаційних систем ворога

У ніч на 7 липня 2024 року противник атакував двома балістичними ракетами «Іскандер-М» та 13-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із Курської обл. – РФ. В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами, розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони та засобами РЕБ Повітряних Сил ЗС України збито 13 «шахедів» у Кіровоградській, Харківській, Сумській та Полтавській областях.

Втрати авіаційних систем ворога за 7 липня 2024 року
Втрати авіаційних систем ворога за 7 липня 2024 року
інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Нині триває 865-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 7 липня 2024 року
Теги: корабель Україна Азовське море війна ЗСУ Генштаб Чорне море окупанти росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп заявив, що Байден, на його думку, підштовхував Москву до війни в Україні
Дебати: Трамп і Байден про війну в Україні
29 червня, 13:03
Віола Амгерд відповіла чи зобов’язана Швейцарія арештувати Путіна
Путіна арештують у разі його приїзду на Саміт миру? Президентка Швейцарії відповіла
16 червня, 23:17
Під час обстрілу у Секторі Гази загинуло 10 людей
Сестра лідера ХАМАСу загинула під час обстрілу Сектору Гази
25 червня, 12:48
Цьогоріч кількість туристів в Іспанії сягне понад 100 млн людей, це більш ніж удвічі перевищує чисельність населення країни
Тисячі іспанців оголосили протест масовому туризму: країною пройде хвиля мітингів
29 червня, 01:12
25 червня Україна повернула додому ще 90 військовополонених
Оприлюднено фото військових, звільнених з російського полону 25 червня
29 червня, 15:48
Відбулося 136 бойових зіткнень з російськими загарбниками
Карта бойових дій в Україні станом на 3 липня 2024 року
3 липня, 00:02
Згідно з екзитполом, партія Ле Пен у першому турі набрала 34% голосів виборців
Вибори у Франції: Росія офіційно підтримала Марін Ле Пен
3 липня, 20:43
Жителі скаржаться, що туристи не їздять у Ворохту
На Івано-Франківщині місцеві жителі перекрили дорогу та заблокували роботу ТЦК (відео)
4 липня, 17:17
Виконувач обов’язків прем'єр-міністра Болгарії Главчев пропонує, щоб його країна стала посередником у мирних переговорах
Болгарія готова стати посередником у переговорах між Україною та Росією
Вчора, 07:42

Події в Україні

Названо, скільки окупанти вивезли українського зерна із тимчасово окупованої Донеччини
Названо, скільки окупанти вивезли українського зерна із тимчасово окупованої Донеччини
Уночі росіяни атакували Нікопольщину: є постраждалі (фото)
Уночі росіяни атакували Нікопольщину: є постраждалі (фото)
Втрати ворога станом на 7 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 7 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
На Дніпрі відбулось навчання сил і засобів річкової флотилії ВМС (відео)
На Дніпрі відбулось навчання сил і засобів річкової флотилії ВМС (відео)
Окупанти просунулися біля низки населених пунктів Донецької області – DeepState
Окупанти просунулися біля низки населених пунктів Донецької області – DeepState
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 07 липня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 07 липня: ситуація на фронті

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
123K
Колишнього капітана Повітряних сил ЗСУ засудили до 15 років позбавлення волі
24K
Скільки людей буде мобілізовано у 2024 році: нардеп розкрив плани
13K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 07 липня: ситуація на фронті
13K
Сенцов, який воює у складі бригади «Маґура», пояснив, чому війна може тривати ще 10 років
9272
Юліан Кіфу: Є відчуття, що ми закінчимо цю війну із солдатами НАТО в Україні
7690
Тривалість відключень світла можна зменшити. ДТЕК звернувся до українців

Новини

Пожежа в Криму, проєкт НАТО і Південної Кореї щодо України: головне за ніч
Сьогодні, 06:15
Атака на Краснодарський край, удар по Сумщині: головне за ніч
Вчора, 06:52
Відновлення роботи портів Миколаєва? Названо умову
5 липня, 14:19
Чи можна звільнити прем’єра під час війни? Пояснює юрист-конституціоналіст
5 липня, 14:14
Атака дронів на Росію, попередні результати виборів у Британії: головне за ніч
5 липня, 06:32
Доктор технічних наук розповіла, як у домашніх умовах перевірити якість вершкового масла
4 липня, 16:41

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua