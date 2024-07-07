Втрати ворога станом на 7 липня 2024 – Генштаб ЗСУ

В Азовському морі перебувають три ворожі кораблі

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1150 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 7 липня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 7 липня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 7 липня втратила:

особового складу ‒ близько/ about 550990 (+1150) осіб,

танків ‒ 8155 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 15645 (+16) од,

артилерійських систем – 14937 (+40) од,

РСЗВ – 1115 (+0) од,

засоби ППО ‒ 879 (+1) од,

літаків – 360 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11862 (+53),

крилаті ракети ‒ 2352 (+1),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 20103 (+50) од,

спеціальна техніка ‒ 2495 (+16).

Втрати ворога станом на 7 липня 2024 інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 7 липня:

В Чорному морі ворожі кораблі відсутні.

В Азовському морі три ворожі кораблі, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні.

В Середземному морі два ворожі кораблі, два з яких є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – шість суден, з них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – сім суден, з них два рухались з протоки Босфор.

Активність флоту окупантів станом на 7 липня 2024 року інфографіка: ВМС ЗСУ

Втрати авіаційних систем ворога

У ніч на 7 липня 2024 року противник атакував двома балістичними ракетами «Іскандер-М» та 13-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із Курської обл. – РФ. В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами, розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони та засобами РЕБ Повітряних Сил ЗС України збито 13 «шахедів» у Кіровоградській, Харківській, Сумській та Полтавській областях.

Втрати авіаційних систем ворога за 7 липня 2024 року інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Нині триває 865-й день повномасштабної війни в Україні.